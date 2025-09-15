ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় রেফারির অপসারণ চায় পাকিস্তান

আইসিসি নিয়মে না থাকলেও খেলা শেষে দুই দলের হাত মেলানোটা ক্রিকেটীয় রীতি। তবে দুবাইয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে গতকাল এশিয়া কাপে ৭ উইকেটের জয়ের পর হাত মেলানোর কোনো সৌজন্যতা দেখাননি ভারতের খেলোয়াড়েরা। এমনকি টসের সময়ও পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগার সঙ্গে নজর মেলাননি ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।
এমন আভাস সালমানকে আগেই দিয়েছিলেন ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট। সূর্যর সঙ্গে কোনোভাবেই করমর্দন না করার পরামর্শ সালমানকে দেন তিনি। যা ভালো চোখে নেয়নি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে এশিয়া কাপ থেকে পাইক্রফটের তাৎক্ষণিক অপসারণ চায় তারা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে করা এক পোস্টে এমনই দাবি জানিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। এক সূত্রের বরাতে ক্রিকেবাজ জানতে পেরেছে রেফারিকে অপসারণ না করলে ১৭ সেপ্টেম্বর আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বর্জন করবে পাকিস্তান।
মহসিন বলেন, ‘আইসিসি কোড অব কনডাক্ট ও এমসিসির ক্রিকেটীয় চেতনা বিধিমালা লঙ্ঘন করায় ম্যাচ রেফারির বিরুদ্ধে আইসিসির কাছে অভিযোগ করেছে পিসিবি। এশিয়া কাপ থেকে সেই ম্যাচ রেফারিকে অবিলম্বে অপসারণের দাবি জানানো হয়েছে।’
পিসিবির চেয়ারম্যান হওয়ার পাশাপাশি মহসিন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতিও। এই পোস্টের ঘণ্টাখানেক পর আরেক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘দেশের সম্মান ও মর্যাদার চেয়ে কোনো কিছুই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।’
ভারতের হাত না মেলানো বিষয়টির অভিযোগ করেও পাকিস্তান ম্যাচ রেফারির কোনো সাড়া পাননি। পাকিস্তানের টিম ম্যানেজমেন্ট এক বিবৃতিতে জানায়, ‘টিম ম্যানেজার নাভিদ চীমা ভারতীয় খেলোয়াড়দের করমর্দন না করার আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এটি খেলার চেতনার পরিপন্থী ও অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা অধিনায়ককে ম্যাচ-পরবর্তী অনুষ্ঠানে পাঠাইনি।’
পাইক্রফট আইসিসির অভিজ্ঞ রেফারিদের একজন। ২০০৯ সাল থেকে এলিট প্যানেলে আছেন তিনি।