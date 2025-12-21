মিঠুনকে কেন অধিনায়ক করল ঢাকা ক্যাপিটালস

সাইফ হাসান, তাসকিন আহমেদ, নাসির হোসেন, ইমাদ ওয়াসিম—ঢাকা ক্যাপিটালসকে ২০২৬ বিপিএলে কে নেতৃত্ব দেবেন, এ প্রশ্নের উত্তরে গত ১২ ডিসেম্বর ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদ এই চার ক্রিকেটারের নাম উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে থাকা এই চার ক্রিকেটারের কারও কাঁধেই ঢাকা ক্যাপিটালসের নেতৃত্বভার ওঠেনি।
২৬ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া ছয় দলের বিপিএল সামনে রেখে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো এরই মধ্যে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। ঢাকা ক্যাপিটালস আজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তুতি শুরু করেছে। অনুশীলনের সময়ই মোহাম্মদ মিঠুনকে অধিনায়ক ঘোষণা করেছে ঢাকা। অনুশীলন শেষে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির নবনির্বাচিত অধিনায়ক মিঠুন ও প্রধান নির্বাহী আতিক ফাহাদ কথা বলেছেন। সাংবাদিকদের আতিক ফাহাদ বলেন, ‘আমাদের প্রত্যেক ক্রিকেটারই অধিনায়ক হওয়ার যোগ্য। আপনি হয়তো দেখেছেন আমাদের সাইফ, তাসকিন, ইমাদ ওয়াসিম আছে। আরও অনেকেই আছে। কাকে অধিনায়কত্ব দেব, সেটা ঠিক করতে আমাদের ম্যানেজমেন্ট, কোচিং প্যানেলেরও অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।’
মিঠুনের নেতৃত্বে গত বছর বিপিএলে ফাইনালে উঠেছিল চিটাগং কিংস। গত বিপিএল দেখেই মূলত ঢাকা ক্যাপিটালস এবার তাঁকে (মিঠুন) অধিনায়ক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ফাহাদ। সাংবাদিকদের ঢাকা ক্যাপিটালসের প্রধান নির্বাহী বলেন, ‘সবকিছু দেখে শেষ বিপিএলে ফাইনালে নিয়ে গিয়েছিল দলকে এবং আমাদেরও যেহেতু এবার শিরোপা জয়ের ইচ্ছা রয়েছে, আমরা কাপ নিয়ে যাব। সেই পরিকল্পনা থেকেই আমাদের কোচিং প্যানেল সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিঠুন ভাইকে দেওয়ার। গত বছর দলকে ফাইনালে নিয়ে গিয়েছে। আশা করি সে এ বছর ফাইনালে কাপসহ নিয়ে যাবে।’
ফরচুন বরিশালের কাছে হেরে মিঠুনের নেতৃত্বাধীন চিটাগং কিংস সবশেষ বিপিএলে রানার্সআপ হয়েছিল। এবার ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে সেই অধরা স্বপ্ন পূরণ করতে চান মিঠুন। ৩৪ বছর বয়সী এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার আজ সাংবাদিকদের বলেন, ‘ট্রফি উঁচিয়ে ধরা তো দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। প্রথমে আমি ঢাকা ক্যাপিটালসের ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। তাঁরা আমাকে যোগ্য মনে করেছেন। অনেক বড় একটা দায়িত্ব দিয়েছে। আমি চেষ্টা করব আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে এবং আমার যে দল আছে, সেই দলকে একসঙ্গে রাখার ও আমাদের যে চূড়ান্ত লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যের (শিরোপা) দিকে টুর্নামেন্টের শেষ পর্যন্ত নজর থাকবে। আমরা দল হিসেবে যত দ্রুত নিজেদের তৈরি করতে পারব, পরে গিয়ে সেটা বেশি করে কাজে দেবে।’
সবশেষ বিপিএলে থিসারা পেরেরার নেতৃত্বে ঢাকা ক্যাপিটালস সাত দলের মধ্যে ছয় নম্বরে থেকে শেষ করেছিল। এবারের বিপিএলে সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় নাঈম শেখকে কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯২ লাখ টাকা দাম উঠেছে হৃদয়ের। তাঁকে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। একই দল লিটনকে কিনেছে ৭০ লাখ টাকায়। তাসকিনকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। এই বিপিএলেই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। তবে সর্বোচ্চ চারবারের চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশালও। সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবালকেও দেখা যাবে না ২০২৬ বিপিএলে।