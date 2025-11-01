হোম > খেলা > ক্রিকেট

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন আইয়ার, ভারত ফিরবেন কবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

আরও কিছুদিন চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে আইয়ারকে। ছবি: এক্স

চোট পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দুই দিনের মাথায় শ্রেয়াশ আইয়ারকে নিয়ে স্বস্তি ফেরে। তাই হাসপাতাল থেকে তাঁর ছাড়া পাওয়া ছিল কেবলমাত্র সময়ের ব্যাপার। অবশেষে এল সেই সময়। ভর্তি হওয়ার এক সপ্তাহের মাথায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন আইয়ার।

তারকা ব্যাটারের হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। তবে এখনই ভারতে ফেরা হচ্ছে না তাঁর। আরও কিছুদিন থাকতে হবে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে। চিকিৎসকরা ছাড়পত্র দেওয়ার পরই বিমানে চড়তে পারবেন আইয়ার।

আজ এক বিবৃবিতে বিসিসিআই জানিয়েছে, ‘আইয়ারকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর চোট চিহ্নিত করতে বেশি সময় লাগেনি। কিছু ব্যবস্তা নেওয়ার পর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকেই যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। উন্নতির মাত্রাও চোখে পড়ার মতো। বিসিসিআইয়ের মেডিকেল বিভাগ এবং সিডনি ও ভারতের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা তার অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট।’

আইয়ারকে দ্রুত সুস্থ করে তোলায় চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞ বিসিসিআই, ‘আইয়ারের জন্য ভালো মানের চিকিৎসার ব্যবস্থা করায় সিডনিতে ড. কৌরুশ হাঘিগি ও তার দল এবং ভারতে ড. ডিনশ পার্দিওলা ও তার দলের কাছে বিসিসিআই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। পরবর্তী পরামর্শ ও প্রক্রিয়ার জন্য আইয়ার আপাতত আরও কিছুদিন সিডনিতেই থেকে যাবে। বিমান উঠার মতো অবস্থা তৈরি হলে সে ভারত ফিরবে।’

অস্ট্রেলিয়া সফরে ২–১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ হেরে যায় ভারত। শেষ ম্যাচে গত ২৫ অক্টোবর ৯ উইকেটের জয়ে ধবলধোলাই এড়ায় সফরকারী দল। জয়ের দিনে ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পান আইয়ার। পরদিন তাঁকে সিডনির একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এমনকি অবস্থার অবনতি হওয়ায় আইসিইউতেও নেওয়া হয়েছিল এই ব্যাটারকে।

