রিশাদদের হাতের নাগালে থাকা জয় কেড়ে নিলেন পাকিস্তানি পেসার

নায়ক হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ ছিল রিশাদ হোসেনের সামনে। শেষ বলে ছক্কা মারলেই হোবার্ট হারিকেনস পেত রোমাঞ্চকর এক জয়। কিন্তু বোলিংয়ে মুগ্ধতা ছড়ানো রিশাদ ব্যাটিংয়ে সেটা করে দেখাতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ব্রিসবেন হিটের কাছে ৩ রানে হেরে গেছে হোবার্ট হারিকেনস।
হোবার্টের বেলেরিভ ওভালে আজ বিকেলে হয়েছে বিগ ব্যাশের হোবার্ট হারিকেনস-ব্রিসবেন হিট ম্যাচ। বোলিংয়ে ২ উইকেট নেওয়া রিশাদের কাছে নায়ক হওয়ার মঞ্চটা একরকম প্রস্তুত ছিল। হয়তোবা ম্যাচসেরার পুরস্কারও পেয়ে যেতেন তিনি। তবে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি রিশাদ। পাকিস্তানি পেসার জামান খানের করা ইনিংসের একেবারে শেষ বলে সিঙ্গেল নিলে হোবার্ট হারিকেনস হেরে যায় ৩ রানে।
১৬১ রানের লক্ষ্যে নামা হোবার্ট হারিকেনসের জন্য জয়টা একরকম নিশ্চিতই ছিল। ৭ উইকেট পড়ে গেলেও এক ওভারে ৬ রান তো কঠিন কিছু নয়। ইনিংসের চূড়ান্ত ওভারে বোলিংয়ে এসে যে কাজটা করা দরকার, সেটা বেশ দক্ষতার সঙ্গেই করেছেন জামান। প্রথম চার বলে দিয়েছেন এক রান। পঞ্চম বলে হোবার্টের নিখিল চৌধুরী তুলে মারতে যান জামানকে। লং অনে মাইকেল নেসের ক্যাচ ধরলে হোবার্ট ১ বলে ৫ রানের সমীকরণের সামনে এসে পড়ে। ক্যামিও ইনিংস খেলে যেমন ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন, রিশাদের কাছ থেকেও তেমন কিছুরই প্রত্যাশা ছিল। চার মারলে সুপার ওভার আর ছক্কা মারলে ম্যাচ জয়। তবে শেষ বলে ডিপ পয়েন্টে ঠেলে সিঙ্গেল নিয়েই থেমে গেলেন রিশাদ।
রিশাদ যেমন থেমে গেলেন, হোবার্ট হারিকেনসের স্কোর ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৭ রানে থেমে গেল। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৯ রান করেন বেন ম্যাকডারমট।১৩ বলে ২ চার ও ১ ছক্কায় ২২ রান করেন ওয়াসিম। ৩৬ বলের ইনিংসে তিনটি করে চার ও ছক্কা মারেন তিনি। ফিফটি করেছেন বিউ ওয়েবস্টারও। ৪৩ বলে তিনি করেছেন ৫১ রান। ব্রিসবেনের হ্যাভিয়ের বার্টলেট ৪ ওভারে ৪০ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
ব্রিসবেন হিটের ৩ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন দলটির বাঁহাতি স্পিনার ম্যাথু কুনেমান। ৪ ওভারে ২৪ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। এর আগে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬০ রান করেছে ব্রিসবেন হিট। হোবার্টের রিশাদ ৪ ওভারে ২৭ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। রিলি মেরেডিথ পেয়েছেন ৩ উইকেট। ৩ রানে হারলেও ১০ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে এখনো পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে হোবার্ট হারিকেনস। তারা এরই মধ্যে প্লে অফ নিশ্চিত করেছে। দুইয়ে থাকা মেলবোর্ন স্টার্সের পয়েন্ট ১২। তারা খেলেছে ৯ ম্যাচ।