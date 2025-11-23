হোম > খেলা > ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টিতে বাদ শামীম পাটোয়ারি, চমক মাহিদুল অঙ্কন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

শামীম হোসেন পাটোয়ারী ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। ছবি: সংগৃহীত

টেস্ট সিরিজ শেষ। এবার চোখ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। ২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামে শুরু হতে যাওয়া এই সিরিজের জন্য আজ দল দিয়েছে বিসিবি।

১৫ সদস্যের ঘোষিত দল থেকে বাদ পড়েছেন পেসার তাসকিন আহমেদ ও ব্যাটার শামীম হোসেন পাটোয়ারী। আবুধাবির টি-টেন লিগে খেলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই খুব সম্ভবত দলে রাখা হয়নি তাসকিনকে। আর শামীম পাটোয়ারীর বাদ পড়ার কারণ অবশ্য ভিন্ন। নিদারুণ রানখরায় আছেন তিনি।

আফগানিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ মিলিয়ে গত পাঁচ ম্যাচে তাঁর রান ছিল—০,৩৩, ০,১ ও ১। নির্বাচক প্যানেল সূত্র জানা গেছে এই রানখরার কারণেই শামীমের জায়গায় ব্যাটার হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে। এর আগে মাহিদুল ওয়ানডে ও টেস্ট খেললেও টি-টোয়েন্টি দলে ডাক পেলেন এই প্রথম। আর তাসকিনের জায়গায় দলে ঢুকেছেন অলরাউন্ডার সাইফউদ্দিন।

২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামের বীর শ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হওয়া সিরিজের পরের দুটি ম্যাচ হবে ২৯ নভেম্বর ও ২ ডিসেম্বর।

বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দল: লিটন দাস (অধিনায়ক), সাইফ হাসান (সহঅধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, নুরুল হাসান সোহান, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, শরিফুল ইসলাম ও মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।

সম্পর্কিত

এবার সুপার ওভারে হেরে শিরোপা হাতছাড়া বাংলাদেশের

ট্রফিটা জিততে বাংলাদেশের লাগবে ১২৬ রান

সাকিবকে কোচ হিসেবে পেলে কী শিখতে চাইবেন তাইজুল

‘আগে বলত ১০০ উইকেটের কথা, এখন মজা করে ১০০ টেস্টের কথা বলছে’

তাইজুলকে দেখে ‘ইমপ্রেসড’ শান্ত, আয়ারল্যান্ডকে জানালেন অভিনন্দন

শততম টেস্ট জিতে কিংবদন্তিদের তালিকায় মুশফিক

আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করে মুশফিককে শততম টেস্ট উপহার দিল বাংলাদেশ

৮৬ বছর বয়সে না ফেরার দেশে পাকিস্তানি আম্পায়ার

সময় বাড়িয়েও লাঞ্চের আগে জয় পেল না বাংলাদেশ

অ্যাশেজে দুই দিনে জিতে অস্ট্রেলিয়ার ক্ষতি ২৩ কোটি টাকা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা