টি-টোয়েন্টিতে বাদ শামীম পাটোয়ারি, চমক মাহিদুল অঙ্কন

টেস্ট সিরিজ শেষ। এবার চোখ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। ২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামে শুরু হতে যাওয়া এই সিরিজের জন্য আজ দল দিয়েছে বিসিবি।
১৫ সদস্যের ঘোষিত দল থেকে বাদ পড়েছেন পেসার তাসকিন আহমেদ ও ব্যাটার শামীম হোসেন পাটোয়ারী। আবুধাবির টি-টেন লিগে খেলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই খুব সম্ভবত দলে রাখা হয়নি তাসকিনকে। আর শামীম পাটোয়ারীর বাদ পড়ার কারণ অবশ্য ভিন্ন। নিদারুণ রানখরায় আছেন তিনি।
আফগানিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ মিলিয়ে গত পাঁচ ম্যাচে তাঁর রান ছিল—০,৩৩, ০,১ ও ১। নির্বাচক প্যানেল সূত্র জানা গেছে এই রানখরার কারণেই শামীমের জায়গায় ব্যাটার হিসেবে দলে নেওয়া হয়েছে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে। এর আগে মাহিদুল ওয়ানডে ও টেস্ট খেললেও টি-টোয়েন্টি দলে ডাক পেলেন এই প্রথম। আর তাসকিনের জায়গায় দলে ঢুকেছেন অলরাউন্ডার সাইফউদ্দিন।
২৭ নভেম্বর চট্টগ্রামের বীর শ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হওয়া সিরিজের পরের দুটি ম্যাচ হবে ২৯ নভেম্বর ও ২ ডিসেম্বর।
বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দল: লিটন দাস (অধিনায়ক), সাইফ হাসান (সহঅধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী অনিক, নুরুল হাসান সোহান, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, শরিফুল ইসলাম ও মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।