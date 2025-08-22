‘তানজিম সাকিব ভালো হয়ে যা’

তাসকিন আহমেদের মুখে সব সময় হাসি লেগেই থাকে। পরিবার, সতীর্থদের সঙ্গে ছবি তুলে সামাজিক মাধ্যমে যখন পোস্ট করেন, দেখা যায় তাসকিনের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা। প্রিয়জনদের সঙ্গে মজা করতে বেশ পছন্দ করেন বাংলাদেশের এ তারকা পেসার।
বর্ষাকাল হওয়ায় ঢাকাসহ দেশের অনেক এলাকায় হুটহাট নেমে পড়ছে বৃষ্টি। তাসকিন, মোস্তাফিজুর রহমান, জাকের আলী অনিক, তানজিম হাসান সাকিবদের কী সৌভাগ্য যে বর্ষার এ সময়টা তাঁরা দারুণভাবে উপভোগ করতে পারছেন। কারণ, নেদারল্যান্ডস সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ দল এখন সিলেটে। বৃষ্টিতে পাহাড়ি এ জেলা অন্য রকম এক রূপ ধারণ করে। তাসকিন আজ নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এমনই এক মুহূর্ত পোস্ট করেছেন। ১২ সেকেন্ডের এ ভিডিওতে দেখা গেছে, সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের ড্রেসিংরুমে মোস্তাফিজ-জাকেররা নিজেদের মতো করে সময় কাটাচ্ছেন। তবে তানজিম সাকিব স্টেডিয়ামের বাইরে বসে কী যেন ভাবছেন আর মোবাইল চালাচ্ছেন। তাসকিন ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘তানজিম সাকিব ভালো হয়ে যা’। ক্যাপশনের শেষে হাসির ইমোজি জুড়ে দিয়েছেন তাসকিন।
তাসকিন এ পোস্ট দেওয়ার তিন ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ২ লাখের কাছাকাছি প্রতিক্রিয়া পড়েছে। যার মধ্যে দেড় লাখই হাহা প্রতিক্রিয়া। দেড় হাজারের মতো শেয়ার হয়েছে তাসকিনের পোস্ট। পাঁচ হাজারের কাছাকাছি মন্তব্য দেখা গেছে। এ পোস্টে অনেকে তানজিম সাকিবকে নিয়ে মজাদার মন্তব্য করেছেন।
বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ৩০ আগস্ট। সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হবে ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর। তিনটি টি-টোয়েন্টিই বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে। সব ম্যাচই হবে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। আগামীকাল অথবা পরশু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নেদারল্যান্ডস সিরিজ ও এশিয়া কাপের দল দিতে পারে। কারণ, ডাচদের বিপক্ষে খেলার পর এশিয়া কাপের জন্য বাংলাদেশ দলকে উড়াল দিতে হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে।