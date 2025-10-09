আকবরের ব্যাটে টিকে রইল রংপুরের আশা

লিগ পর্ব শেষে জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) আজ থেকে শুরু হয়েছে প্লে অফের খেলা। সেরা চারের প্রথম ম্যাচেই দারুণ লড়াই দেখল ভক্তরা। এলিমিনেটরে নাটকীয়তার পর ঢাকাকে ১ উইকেটে হারিয়েছে রংপুর। দলটির জয়ের নায়ক আকবর আলী। অধিনায়কের ব্যাটেই ফাইনালের দৌঁড়ে টিকে রইল রংপুর।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রংপুরের বিপক্ষে ঢাকার সংগ্রহ ছিল ১২৩ রানের। এই পুঁজি নিয়েও ম্যাচ জমিয়ে তোলে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের দল। ৫২ রানে রংপুরের ৬ উইকেট তুলে নেয় তারা। জয়ের জন্য শেষ ৮ ওভারে ৭০ রান করতে হতো উত্তরাঞ্চলের দলটিকে। হাতে ছিল ৪ উইকেট। আকবরের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে এই কঠিন সমীকরণ মিলিয়েছে তারা।
নাসুম আহমেদকে নিয়ে সুমন খানের করা ১৪ তম ওভার থেকে ১৪ রান তোলেন আকবর। মাহফুজুর রাব্বির করা পরের ওভারে তাদের সংগ্রহ ১১ রান। এরপর ১৭ ও ১৮ তম ওভার থেকে ১৩ ও ৯ রান করে ম্যাচ হাতের নাগালে নিয়ে আসেন আকবর। তখনও নাটকীয়তার অনেক বাকি। ১৯ তম ওভার বল করতে এসে মাত্র ২ রান দেন রায়ান রাফসান রহমান।
তাই জয়ের জন্য ২ উইকেট হাতে রেখে শেষ ওভারে ৮ রান দরকার ছিল রংপুরের। এমন সমীকরণে রিপন মন্ডলের করা প্রথম বলে ফাইন লেগ দিয়ে বাউন্ডারি মারেন আকবর। পরের বলে আরিফুলের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন রংপুর দলপতি। রংপুরের সামনে তখন ৪ রানের সমীকরণ। অন্যদিকে ঢাকার দরকার ছিল ১ উইকেট। তৃতীয় ও চতুর্থ বলে একটি করে রান দেন রিপন। তার করা পঞ্চম বলে চার মারেন আবদুল গাফফার সাকলাইন। ১ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় রংপুর।
২৭ বলে ৪ চার ও এক ছয়ের সাহায্যে ৪৪ রান করেন আকবর। ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। ২৬ রান আসে নাসুমের ব্যাট থেকে। এর আগে ঢাকার হয়ে ৩৬ বলে ৬১ রান এনে দেন মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত। বাকিদের মধ্যে আর কেউ ২০ এর কোটায় যেতে পারেননি। শুভাগত হোম করেন ১৫ রান।