প্রথমবার মেয়েদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে সৌদি আরব

ক্রীড়াঙ্গনের প্রসারে গত কয়েক বছর ধরে একরকম কোমর বেঁধে নেমেছে সৌদি আরব। নিজেদের প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে ২০৩৪ ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি। ফুটবলের মতো ক্রিকেটেও চমক দেখাতে মরিয়া তারা। তারই অংশ হিসেবে এবার নারী ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আনছে সৌদি আরব।
ফেয়ারব্রেকের সঙ্গে এক হয়ে প্রথমবারের মতো নারী পেশাদার ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে যাচ্ছে সৌদি ক্রিকেট। দেশটির ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা নারী বিশ্ব টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ আয়োজনের জন্য ফেয়ারব্রেকের সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি করেছে। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সাল থেকে সৌদি আরবে নারী ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হবে।
সৌদি ক্রিকেট এবং ফেয়ারব্রেকের অংশীদারিত্বে অন্তত পাঁচ মৌসুম মাঠে গড়াবে নারী বিশ্ব টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ। যেখানে অংশ নেবে ৩৫ টিরও বেশি দেশের খেলোয়াড়। এক বিজ্ঞপ্তিতে সৌদি ক্রিকেট এবং ফেয়ারব্রেক বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
ফেয়ারব্রেক ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারি সংস্থা। এর লক্ষ্য হলো খেলাধুলায় লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা। এর আগে ২০২২ সালে দুবাই এবং ২০২৩ সালে হংকংয়ে গ্লোবাল ইনভিটেশনাল টি-টোয়েন্টি আয়োজন করেছিল ফেয়ারব্রেক। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় সংস্করণ আয়োজনের পরিকল্পনা করেছিল সংস্থাটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়নি।
বেশকিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নারী ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে ফেয়ারব্রেক। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কাঠামোগত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, নারী ক্রিকেটের প্রতিভা বিকাশ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, পরবর্তী প্রজন্মের খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন দেশের নারী ক্রিকেটারদের একসঙ্গে করা।