১৪ বছর পর চ্যাম্পিয়ন হয়ে পাকিস্তানের নতুন রেকর্ড

হংকং ক্রিকেট সিক্সেসে রেকর্ডটা গত বছরই করতে পারত পাকিস্তান। কিন্তু শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল পাকিস্তানের। এক বছর পর সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগাল পাকিস্তান। ৬ ওভারের এই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ডটাও পাকিস্তান নিজেদের করে নিয়েছে।
কুয়েতকে ৪ উইকেটে হারিয়ে এবারের হংকং ক্রিকেট সিক্সেস টুর্নামেন্ট শুরু করলেও পাকিস্তান হোঁচট খায় পরের ম্যাচেই। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের কাছে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ২ রানে হেরে যায় পাকিস্তান। এরপরই টানা তিন ম্যাচ জিতে ২০২৫ হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন বনে গেল পাকিস্তান। মংকক মিশন রোডে আজ ফাইনালে কুয়েতকে ৪২ রানে হারিয়ে ষষ্ঠবারের মতো হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান। সবশেষ এই টুর্নামেন্টে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ২০১১ সালে। সেবার ইংল্যান্ড হয়েছিল রানার্সআপ।
মংকক মিশন রোড স্টেডিয়ামে আজ দুপুরে অনুষ্ঠিত ফাইনালে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন কুয়েত অধিনায়ক ইয়াসিন প্যাটেল। আগে ব্যাটিং পেয়ে নির্ধারিত ৬ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৫ রান করেছে পাকিস্তান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫২ রান করে আহত অবসর হয়ে চলে যান অধিনায়ক আব্বাস আফ্রিদি। ১১ বলের ইনিংসে ২ চার ও ৭ ছক্কা মেরেছেন তিনি। কুয়েতের মিত ভাবসর ২ ওভারে ২৯ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
জয়ের লক্ষ্যে নেমে প্রথম ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩২ রান করে ফেলে কুয়েত। ওপেনার আদনান ইদ্রিস মেরেছেন ৫ ছক্কা। কিন্তু দারুণ এই শুরু ধরে রাখতে পারেনি কুয়েত। পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ৫.১ ওভারে ৯২ রানে গুটিয়ে যায় কুয়েত। পাকিস্তানের মাজ সাদাকাত নিয়েছেন ৩ উইকেট। একটি করে উইকেট নিয়েছেন মুহাম্মদ শাহাজাদ, আব্বাস আফ্রিদি ও আব্দুল সামাদ।
এবারের হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে প্লেট ফাইনালে বাংলাদেশকে হারিয়েছে হংকং। বোল ফাইনাল শ্রীলঙ্কা জিতেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে হারিয়ে। আর পাকিস্তান আজ জিতে সর্বোচ্চ ছয়বার হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্ট জয়ের কীর্তি গড়েছে। পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে এই তালিকায় যৌথভাবে দুইয়ে ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। শ্রীলঙ্কা জিতেছে দুইবার। একবার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া।