জয়ের পরও ভারতের কোচের সঙ্গে কেন লেগে গেল রোহিতের

রাঁচির ঝাড়খন্ড আন্তর্জাতিক কমপ্লেক্স স্টেডিয়ামে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের বাঁক বদলেছে ক্ষণে ক্ষণে। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচের ফল জানতে অপেক্ষা করতে হয়েছে শেষ ওভার পর্যন্ত। ১৭ রানে জিতে ভারত তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে এগিয়ে গেছে ১-০ ব্যবধানে।
হাইস্কোরিং ম্যাচের শেষটা হয়েছে রোহিত শর্মার হাত ধরেই। শেষ ওভারের দ্বিতীয় বলে প্রসিধ কৃষ্ণাকে তুলে মারতে যান করবিন বশ। ভারতের গলার কাঁটা হয়ে থাকা বশের ক্যাচ রোহিত এক্সট্রা কাভারে ধরতেই ভারত পায় ১৭ রানের জয়। রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর গৌতম গম্ভীর এক রকম হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই টেস্ট হারের পর ওয়ানডেতে এসে জয়ের দেখা পেল গম্ভীরের দল। কিন্তু ১৭ রানের জয়ের পর ক্যামেরা যখন ভারতের ড্রেসিংরুমে ঘুরে গেল, তখন গম্ভীর-রোহিতের কথাবার্তা নজর কেড়েছে। কী নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে, সেটা জানা যায়নি। কিন্তু দুজনেই খুব সিরিয়াস অবস্থায় দেখা গেছে। গম্ভীর যখনই কিছু বলতে যাচ্ছেন, রোহিত মাথা নেড়ে ‘না’ সূচক উত্তর দিচ্ছেন।
৩৫০ রানের লক্ষ্যে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের বাঁক বদলেছে ক্ষণে ক্ষণে। ১১ রানে ৩ উইকেট পড়ে যাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর একটা পর্যায়ে ২১.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩০ রানে পরিণত হয়। ষষ্ঠ উইকেটে এরপর মার্কো ইয়ানসেন ও ম্যাথু ব্রিটজকে ৬৯ বলে ৯৭ রানের জুটি গড়েন। যার মধ্যে ইয়ানসেন একাই ৩৯ বলে ৮ চার ও ৩ ছক্কায় ৭০ রান করেন। তবে ৩৪তম ওভারে বোলিংয়ে এসে কুলদীপ তুলে নেন ইয়ানসেন ও বশের জোড়া উইকেট। তবু আট নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা বশ একপ্রান্তে লড়ে যেতে থাকেন। ৫১ বলে ৫ চার ও ৪ ছক্কায় করেন ৬৭ রান।
সতীর্থদের হার না মানা মানসিকতা দেখে মুগ্ধ দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘কিছু মুহূর্ত এদিক সেদিক হয়েছে। সব মিলিয়ে তাদের চেষ্টা দেখে গর্ব হচ্ছে। খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল দল এবং অনেক দৃঢ়তা দেখিয়েছে। ইয়ানসেন, বশ ম্যাচ যে গভীরে নিয়ে যেতে পারে, সেটা তারা দেখিয়েছে।’
টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ভারত গতকাল ৩৪৯ রান করেছে। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ৪৯.২ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকা গুটিয়ে যায় ৩৩২ রানে। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ৬৮১ রানের রেকর্ড হয়েছে এই ম্যাচেই। এর আগে ২০১৫ সালে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে এই দুই দলের ওয়ানডেতে ৬৬২ রান হয়েছিল। ৩ ও ৬ ডিসেম্বর রাঁচি ও বিশাখাপত্তনমে হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে।