এক সপ্তাহের মধ্যে কোহলির সিংহাসন কেড়ে নিলেন ভারত-কাঁপানো নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটার

ভারত যেন ড্যারিল মিচেলের ‘সবচেয়ে প্রিয়’ প্রতিপক্ষ। শুধু ভারতীয় দলই কেন, আইপিএলে খেলার কারণে ভারতের কন্ডিশনও তাঁর ভালোই চেনা। সদ্য সমাপ্ত ভারতের বিপক্ষে ঐতিহাসিক সিরিজ নিউজিল্যান্ড জিতেছে মিচেলের অসাধারণ ব্যাটিংয়েই। কেড়ে নিলেন ভারতীয় তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলির সিংহাসন।
আটবারের চেষ্টায় ভারতের মাঠে ভারতের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে এ সপ্তাহের রোববার। কিউইদের ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের পর আজ ছেলেদের সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। হালনাগাদের পর ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে আজ মিচেলের উন্নতি হয়েছে। এক ধাপ এগিয়ে শীর্ষে এখন তিনি। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮৪৫। তিনি এগোনোয় এক ধাপ পিছিয়ে দুইয়ে নেমে গেছেন কোহলি। ভারতীয় ‘রান মেশিন’-এর রেটিং পয়েন্ট ৭৯৫।
ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে কোহলি উঠেছিলেন গত সপ্তাহে। সাড়ে চার বছর পর সিংহাসন ফিরে পেয়ে নিউজিল্যান্ড সিরিজটা দুর্দান্ত খেলেছেন তিনি। এক সেঞ্চুরি ও এক ফিফটিতে ২৪০ রান করে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ছিলেন তিনি। তবে এক সপ্তাহের মধ্যেই সিংহাসনটা খোয়ালেন তিনি। আজ হালনাগাদের পর ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে সেরা দশে পাঁচটি জায়গার পরিবর্তন হয়েছে। এক ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ১০ নম্বরে উঠে এসেছেন ভারতের লোকেশ রাহুল। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে একটা সেঞ্চুরিও করেছেন তিনি।
এক ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে তিন নম্বরে উঠে এসেছেন আফগানিস্তানের ইবরাহিম জাদরান। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৬৪। ৭৫৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে চারে রোহিত শর্মা। তিনি পিছিয়েছেন এক ধাপ। সদ্য শেষ হওয়া নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে করেছেন ৬১ রান। দুই সেঞ্চুরি ও এক ফিফটিতে ৩৫২ রান করে ভারত-নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক মিচেল জিতেছিলেন সিরিজসেরার পুরস্কারও।
বাংলাদেশ সবশেষ গত বছরের অক্টোবরে ওয়ানডে খেললেও সৌম্য সরকার ও মেহেদী হাসান মিরাজের র্যাঙ্কিংয়ে অবনতি হয়েছে। দুই ব্যাটারই এক ধাপ করে পিছিয়েছেন। ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে এখন ৬৭ ও ৬৮ নম্বরে অবস্থান করছেন সৌম্য ও মিরাজ। বাংলাদেশের ব্যাটারদের মধ্যে সেরা অবস্থানে এখন তাওহীদ হৃদয়। ৫৬৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিনি আগের মতোই ৩৩ নম্বরে অবস্থান করছেন। ৪১ নম্বরে থাকা নাজমুল হোসেন শান্তর রেটিং পয়েন্ট ৫৪৬। তাঁরও অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি।
ভারতের মাঠে ভারতের বিপক্ষে মিচেলের সেঞ্চুরি এখন চার। এর আগে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে গ্রুপ পর্ব, সেমিফাইনাল দুই ম্যাচেই তিন অঙ্ক ছুঁয়েছিলেন তিনি। এই তালিকায় সবার ওপরে দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডি ভিলিয়ার্স। ভারতের বিপক্ষে ভারতের মাঠে ৫ সেঞ্চুরির কীর্তি প্রোটিয়া এই তারকা ব্যাটারের।
মিচেল এই নিয়ে দুইবার ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠলেন। এর আগে ২০২৫ সালের নভেম্বরে উঠেছিলেন ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে। তবে মাত্র তিন দিনের মাথায় তাঁর সিংহাসন কেড়ে নিয়েছিলেন রোহিত শর্মা।