অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ শুরুর আগমুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকা দলে হঠাৎ পরিবর্তন

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হতে ২৪ ঘণ্টাও বাকি নেই। বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। এমন সময়ে দলে হঠাৎ পরিবর্তন আনল দক্ষিণ আফ্রিকা।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়ানডে সিরিজের দলে আজ ডাক পেয়েছেন কোয়েনা মাফাকা। তাতে প্রোটিয়াদের ওয়ানডে সিরিজের দলটা হয়েছে ১৭ সদস্যের। ওয়ানডেতে এখন পর্যন্ত তিনি দুটি ম্যাচ খেলেছেন। দুটিই খেলেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে। অজিদের বিপক্ষে কদিন আগে শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেই মূলত নজর কেড়েছেন মাফাকা। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে সর্বোচ্চ ৯ উইকেট নিয়েছেন তিনি। ১৯ বছর বয়সী প্রোটিয়া এই বাঁহাতি পেসার বোলিং করেছেন ১০.২৭ ইকোনমিতে।
২০২৩ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার জার্সিতে ২ টেস্ট ও ১০ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৫৬ বলে ১২৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন। এবার তাঁর ওয়ানডেতে অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা বলেন, ‘তরুণ ক্রিকেটারদের দেখাটা আসলেই রোমাঞ্চকর। অবশ্যই ব্রেভিসকে নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। সে তার সামর্থ্য দেখাচ্ছে। ওয়ানডেতে কী করতে পারে, সেটা দেখতে আমি উন্মুখ হয়ে আছি।’
অস্ট্রেলিয়া সবশেষ ওয়ানডে খেলেছে এ বছরের ৪ মার্চ ভারতের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সেমিফাইনালে। এই ম্যাচে হারের পর ওয়ানডে থেকে অবসর নিয়েছেন স্টিভ স্মিথ। এরপর জুন মাসে ওয়ানডেকে বিদায় জানান আরেক তারকা ক্রিকেটার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। স্মিথ-ম্যাক্সওয়েলদের বিদায়ের পর আগামীকাল ওয়ানডেতে মাঠে নামছে অস্ট্রেলিয়া। অজিদের জন্য এটা এক রকম নতুন শুরু তো বলাই যায়।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। আগামীকাল সীমিত ওভারের আরেক সংস্করণ ওয়ানডেতে মাঠে নামছে দুই দল। সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডের ভেন্যু ম্যাকের গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অ্যারেনা। ২২ ও ২৪ আগস্ট হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা দল
টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), করবিন বশ, ম্যাথু ব্রিটজকে, নান্দ্রে বার্গার, টনি দে জর্জি, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, ত্রিস্তান স্টাবস, লুহান ড্রি প্রিটোরিয়াস, কেশব মহারাজ, এইডেন মার্করাম, ভিয়ান মুল্ডার, লুঙ্গি এনগিদি, রায়ান রিকেলটন, কাগিসো রাবাদা, সেনুরান মুথুসামি, প্রেনেলান সুব্রায়েন, কেওনা মাফাকাু