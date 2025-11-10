বাংলাদেশকে হুমকি দিয়ে রাখলেন আইরিশ অধিনায়ক

সংবাদ সম্মেলনে এসে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত জানিয়েছিলেন, আয়ারল্যান্ডকে খাটো করে দেখছেন না তিনি। প্রতিপক্ষের ক্রিকেটারদের সক্ষমতা নিয়েও কথা বলেন স্বাগতিক দলপতি। বাংলাদেশকে পাল্টা সম্মান দিতে ভুলেননি আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ডি বলবার্নি। একই সঙ্গে শান্তদের হুমকিও দিয়ে রাখলেন তিনি।
এর আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে একটি টেস্ট খেলেছে আয়ারল্যান্ড। ২০২৩ সালের এপ্রিলে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সে ম্যাচে ৭ উইকেটে হেরেছে সফরকারী দল। এই সংস্করণে দ্বিতীয় দেখায় বাংলাদেশের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলবে ইউরোপের দলটি। একমাত্র টেস্টে হারের ব্যথা ভুলে জয়ের আগাম বার্তা দিলেন বালবার্নি। বাংলাদেশ হারিয়ে ইতিহাস গড়তে চান তিনি।
সিলেট অনুষ্ঠিতব্য প্রথম টেস্টের আগের দিন বালবার্নি বলেন, ‘বাংলাদেশ দলের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার অভিজ্ঞতা আছে। বড় দলের বিপক্ষে তারা টেস্ট খেলেছে। আমরা খেলি আফগানিস্তান, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। তাই এসব মানসম্পন্ন দলের বিপক্ষে খেলা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বড় দলের বিপক্ষে আমরা এখনো টেস্ট জিতিনি। এবার জিতে ইতিহাস গড়তে চাই। আগে যে ফলাফল পাওয়া হয়নি এবার তা পেতে চাই। সচরাচর আমরা আমরা এক টেস্টের বেশি খেলার সুযোগ পাই না। এবার দুটি খেলব।’
আয়ারল্যান্ডের বর্তমান দলের বেশকিছু ক্রিকেটার এর আগেও বাংলাদেশে খেলে গেছেন। সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভালো ক্রিকেট উপহার দিতে প্রস্তুত অতিথিরা। বলবার্নি বলেন, ‘আমরা আগেও এখানে খেলেছি, এই মাঠেও খেলেছি। বাংলাদেশের বিপক্ষে সাদা বলে অনেক ম্যাচ খেলা হয়েছে। আমাদেরকে আমাদের গেমপ্ল্যান অনুযায়ী খেলতে হবে। কদিন আগে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলে এসেছি। আত্মবিশ্বাস আছে আমাদের। ব্যাটিং হতে হবে সুশৃঙ্খল। সর্বশেষ এখানে খেলেছি ২০২৩ সালে।’
উইকেট নিয়ে না ভেবে নিজেদের কাজটা করে যেতে চান বলবার্নি, ‘উইকেট কেমন হবে সেটা নিয়ে ভাবতে চাই না। ধারনা করছি কিছুটা ঘাস থাকবে। বাইরের দেশে খেলতে গেলে উইকেট বা কন্ডিশন নিয়ন্ত্রণে থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। তাই দ্রুত মানিয়ে নিতে হয়। ব্যাট বা বল যাই করি আগে, আমাদের মানিয়ে নেওয়াই লক্ষ্য।’