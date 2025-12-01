লিটন-হৃদয়দের দলে ডাক পাওয়া কে এই ইতালিয়ান ক্রিকেটার

১২ বছর পর গতকাল হয়েছে বিপিএলের নিলাম। ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আয়োজিত এই নিলামের মূল আকর্ষণ যে নাঈম শেখ, সেটা না বললেও চলছে। ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ টাকার এই ক্রিকেটারকে ১ কোটি ১০ লাখ টাকায় কিনেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। ৯২ লাখ টাকা ও ৭৫ লাখ টাকায় তাওহীদ হৃদয় ও লিটন দাসকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। তবে রংপুরে ডাক পাওয়া এক ইতালিয়ান ক্রিকেটারকে নিয়ে চলছে আলাপ-আলোচনা।
ইতালির বাঁহাতি ব্যাটার এমিলিও গেকে ১০ হাজার ডলারে কিনেছে রংপুর রাইডার্স। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১২ লাখ ১৭ হাজার টাকা। দামটা বিবেচনায় না-ইবা নেওয়া হলো। পীযুষ চাওলা, দিনেশ চান্দিমাল, চারিথ আসালাঙ্কা, জো ডেনলি, মোহাম্মদ হারিস, সালমান আলী আঘার মতো ক্রিকেটাররা যেখানে অবিক্রীত থেকে গেছেন, সেখানে সহযোগী দেশের এক ক্রিকেটারের দল পেয়ে যাওয়াটা অবাক করার মতোই।
ইতালির হয়ে সর্বসাকল্যে এমিলিও খেলেছেন তিন ম্যাচ। এই তিনটিই টি-টোয়েন্টি। একমাত্র ফিফটি করেছেন স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে এ বছরের জুলাইয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আঞ্চলিক বাছাইপর্বে। ২১ বলে ৬ চার ও ২ ছক্কায় করেছেন ৫০ রান। তাঁর দল ইতালি ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে। এই বিশ্বকাপ দিয়েই আইসিসির কোনো ইভেন্টে প্রথমবারের মতো খেলতে যাচ্ছে ইউরোপের এই দল। তবে ইতালির পরিচয় না যতটা, সেটার চেয়ে বেশি ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। ইংল্যান্ডের প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি নিয়মিত খেলেন। ২০০০ সালের ১৪ এপ্রিল ইংল্যান্ডের বেডফোর্ডে তাঁর জন্ম।
এমিলিওর মায়ের পরিবার থাকেন ইতালিতে। ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ গ্রেনাডায় থাকেন তাঁর বাবার পরিবার। মায়ের পরিচয়ের কারণেই আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী তিনি ইতালির হয়ে খেলতে পারছেন। কারণ, এখন পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ডের টেস্ট দলে নাম ওঠেনি। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ব্রিটিশ নাগরিক ইংল্যান্ড ছাড়া অন্য কোনো পূর্ণ সদস্যদেশের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৭ টুর্নামেন্টে খেললে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। কিন্তু সহযোগী দেশ হলে ভিন্ন কথা।
এক সময় ইংল্যান্ডের হয়ে খেলার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এমিলিও। ব্রিটিশ গণমাধ্যম ‘ডেইলি মেইল স্পোর্টে’ দেওয়া কদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইতালির এই ক্রিকেটার বলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই ইংল্যান্ডের হয়ে খেলতে চেয়েছিলাম। তবে বিশ্বকাপে খেলতে পারাটা দারুণ হবে। লুক রাইটকে ফোন দিয়েছিলাম সবকিছু ঠিক আছে কি না। বিশ্বকাপে আমাদের গ্রুপে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ আছে। এই তিনটা দেশই (ইংল্যান্ড, ইতালি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ) আমার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।’
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে ইতালি পাচ্ছে বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, নেপাল এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপে ইতালির পথচলা শুরু হবে। ১২, ১৬ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি নেপাল, ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ইতালি। যার মধ্যে ইতালি-নেপাল ম্যাচ হবে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে। ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচ দুটিও ইতালি খেলবে কলকাতায়।