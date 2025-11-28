জুনায়েদের ফিফটিতে ভালো অবস্থানে বাংলাদেশ

প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৭ দল। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন দিনের প্রথম ম্যাচে ভালো অবস্থানে আছেন আদ্রিতরা। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ২৪৮ রান এগিয়ে আছে স্বাগতিক দল। ফিফটি করে সেঞ্চুরির অপেক্ষায় আছেন জুনায়েদ হোসেন।
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম দিন একচেটিয়া দাপট দেখিয়েছেন দুই দলের বোলাররা। আগে ব্যাট করে ১২০ রান তোলে বাংলাদেশ। ৩৬ রান আসে আদ্রিতর ব্যাট থেকে। মো. রাকিবুল হোসেন ২০ এবং লরেন্স রয় ও জুনায়েদ করেন সমান ১৯ রান। ২৯ রানে ৪ উইকেট নেন মানিথা রাজাপাকশে। গিমহান মেন্ডিস ও হিমারু দিশান দুটি করে উইকেট নেন।
জবাবে মাহিনুজ্জামান মাহাবির, শাহিদুল ইসলাম শাহিদদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১০২ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কা। সফরকারীদের হয়ে সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন সানুল ভেরারত্নে। ২৪ রান এনে দেন দিশান। ২২ রানে ৩ ব্যাটারকে ফিরিয়ে বাংলাদেশের সেরা বোলার মাহাবির। আকাশ, নুবায়েত আলম ও শাহিদের শিকার দুটি করে উইকেট।
১৮ রানে এগিয়ে থেকে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুটাও ভালো হয়নি। ২৮ রানে ২ উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেন স্বাগতিকেরা। সব মিলিয়ে প্রথম দিন দুই দল মিলিয়ে ২২ উইকেট হারায়। দ্বিতীয় দিনের চিত্র ব্যতিক্রম ছিল। ৭০ রানে ৫ উইকেট হারানো বাংলাদেশ প্রতিরোধ গড়ে রাকিবুল, জুনায়েদ ও সৌরভ কর্মকারদের ব্যাটে। ৪১ রান করে ফিরে যান রাকিবুল। সৌরভ আউট হন ২৫ রান করে।
একপ্রান্ত আগলে রেখে দিনের খেলা শেষ করেছেন জুনায়েদ। ৪ চার ও ১ ছক্কায় ৮৭ রানে অপরাজিত আছেন তিনি। জুনায়েদের সঙ্গী নুবায়েত ১ রান নিয়ে শেষ দিন ব্যাট করতে নামবেন। বাংলাদেশের পতন হওয়া ৮ উইকেটের মধ্যে ছয়টাই নেন দিশান। ৮৩ রান খরচ করেন এই স্পিনার।