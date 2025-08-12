ব্রেভিসের ব্যাটে ঝড়, তাঁর রেকর্ড সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারাল প্রোটিয়ারা

হাতের ব্যাটকে তলোয়ার বানালেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। কচু কাটা করলেন অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের। ৪১ বলে ফিফটি ছুঁয়ে খেললেন রেকর্ড ১২৫ রানের ইনিংস। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে সর্বোচ্চ এই ইনিংসই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ব্যবধান গড়ে দিয়েছে। ৫৩ রানে জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকার। সপ্তম ওভারেই ৫৭ রানে হারিয়ে ফেলে ৩ উইকেট। এরপরই ব্যাটে ঝড় তোলা ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের। যে বোলারকেই পেয়েছেন বেধড়ক পিটিয়েছেন প্রোটিয়া এই ব্যাটার। ২৫ বলে ২টি চার ও ৫ ছয়ে ফিফটি করেছিলেন। রানের তিন অঙ্ক ছুঁতে ৯টি চার ও ৮টি ছয়ে ৪১ বলে সেঞ্চুরি করেন ব্রেভিস। এটি অবশ্য টি-টোয়েন্টি প্রোটিয়াদের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড নয়। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে ডেভিড মিলার ৩৫ বলে সেঞ্চুরিই করেছিলেন সেটির পর ব্রেভিসের এই সেঞ্চুরিটি দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি।
তবে অন্য একটা জায়গায় ব্রেভিসের ১২৫* রানই প্রথম; দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত টি-টোয়েন্টি ইনিংসে। আগের সর্বোচ্চ ছিল, ফ্যাফ ডু প্লেসির ১১৯ রান। ব্রেভিসের রেকর্ড সেঞ্চুরির সুবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা ২০ ওভারে ৭ উইকেটে তোলে ২১৮ রান।
লক্ষ্য তাড়ায় টিম ডেভিড ২৪ বলে ৫০ রান করলেও ১৭.৪ বলে ১৬৫ রানে অলআউট অস্ট্রেলিয়া। ডারউইনে এই জয়ে সিরিজে সমতা আনল দক্ষিণ আফ্রিকা।