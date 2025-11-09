পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার লড়াইয়ে থাকছে বাংলাদেশও

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ টেস্ট, ৩ টি-টোয়েন্টি ও ৩ ওয়ানডে কেবল শেষ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। ঘরের টেস্ট সিরিজ ড্রয়ের পর ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজও জিতেছে পাকিস্তান। কিন্তু সালমান আলী আঘা-বাবর আজমদের যে দম ফেলার সুযোগ নেই। রাওয়ালপিন্ডিতে পরশু শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রথম ওয়ানডে।
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে না থেকেও থাকছে বাংলাদেশ। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আজ নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ম্যাচ কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেছে। প্রথম ওয়ানডেতে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে আছেন ইংল্যান্ডের আলেকজান্ডার হোয়ার্ফ ও পাকিস্তানের আসিফ ইয়াকুব।তৃতীয় আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত। চতুর্থ আম্পায়ারের দায়িত্বে থাকবেন আরেক পাকিস্তানি আম্পায়ার রশিদ রিয়াজ।
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সৈকত মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর সঙ্গে এই দায়িত্বে থাকবেন আরেক পাকিস্তানি আম্পায়ার ফয়সাল আফ্রিদি। তৃতীয় ও চতুর্থ আম্পায়ার হিসেবে কাজ করবেন হোয়ার্ফ ও আসিফ। তৃতীয় ওয়ানডেতে ফের বদলে যাচ্ছে সৈকতের দায়িত্ব। সিরিজের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশি এই আম্পায়ার থাকছেন তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্বে। ফয়সাল আফ্রিদি থাকবেন চতুর্থ আম্পায়ার। মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্বে থাকছেন হোয়ার্ফ ও রশিদ রিয়াজ। তিন ওয়ানডেতেই আলী নাকভি ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে থাকবেন।
হোয়ার্ফের সঙ্গে আইসিসির এলিট প্যানেলে আছেন সৈকতও। আইসিসি ইভেন্টসহ বিদেশে বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও সৈকতকে আম্পায়ারিং করতে দেখা যায়। আর পাকিস্তানি দুই আম্পায়ারের মধ্যে রশিদ রিয়াজ আইসিসির আন্তর্জাতিক প্যানেলের আম্পায়ার। আসিফ ইয়াকুব আইসিসির ইমার্জিং প্যানেলের আম্পায়ার হিসেবে কাজ করছেন। পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা সিরিজের তিনটি ওয়ানডেরই ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডি। ১৩ ও ১৫ নভেম্বর হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে পাকিস্তানে যোগ দেবে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট দল। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে।