রশিদের নামে নাকি বলে কাঁপে বাংলাদেশ

বলে যতটা না ঘূর্ণি, তাঁর চেয়ে বেশি গতি রশিদ খানের বোলিংয়ে। গতির সঙ্গে নিখুঁত লাইন-লেংথে বোলিং করে মুড়ি-মুড়কির মতো উইকেট তুলে নেন আফগান এই লেগস্পিনার। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে প্রতিপক্ষের ‘যম’ই বটে। তবে এবার টি-টোয়েন্টি সিরিজে রশিদকে বেশ ভালোভাবে সামলালেও বাংলাদেশ ওয়ানডেতে তাঁর বোলিংয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশের বিপক্ষে চলমান টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজে পাঁচ ম্যাচ খেলা হয়েছে। রশিদ এই পাঁচ ম্যাচে পেয়েছেন ১৪ উইকেট। যদি এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ ধরা হয়, তাহলে বাংলাদেশের বিপক্ষে সবশেষ ৬ ম্যাচে তাঁর উইকেট ১৬। ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুই সংস্করণেই পেয়েছেন ৮টি করে উইকেট। তবু রশিদ জুজু সামলে বাংলাদেশ সবশেষ চার টি-টোয়েন্টির চারটিতেই হারিয়েছে আফগানদের। কারণ, টি-টোয়েন্টিতে তাঁর ২৪ বল কোনোমতে দেখেশুনে কাটিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তানের অন্যান্য বোলারদের সুযোগ বুঝে মেরেছেন তানজিদ হাসান তামিম-নুরুল হাসান সোহানরা।
টি-টোয়েন্টিতে রশিদ জুজু সামলালেও বাংলাদেশ ওয়ানডেতে পারছে না কেন—এই প্রশ্ন এখন উঠতেই পারে। ওয়ানডেও তো সাদা বলের সিরিজের আরেকটি সংস্করণ। কারণ হলো, ওয়ানডেতে তাঁর ১০ ওভার মোকাবিলা করতে হয় প্রতিপক্ষকে। ৬০ বল দেখেশুনে খেলতে গেলে ব্যাটিংয়ে যে বারোটা বাজবে, সেটা কি আর বলা লাগে! বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ওয়ানডে খেলেই নিয়েছেন ৮ উইকেট। ২০ উইকেটের মধ্যে দুটি রানআউট বাদ দিলে যে ১৮ উইকেট মেহেদী হাসান মিরাজের বাংলাদেশ হারিয়েছে, সেগুলোর অর্ধেকই তো রশিদ তুলে নিয়েছেন। আট উইকেটের মধ্যে আফগান লেগস্পিনারের পাঁচটি এলবিডব্লু, দুটি বোল্ড ও একটি স্টাম্পিং। রশিদকে খেলতে গিয়ে নুরুল হাসান সোহান, জাকের আলী অনিক, তাওহীদ হৃদয়রা উইকেট হারাচ্ছেন।
বাংলাদেশের বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজে ৮ উইকেট নেওয়াই শুধু নয়। রশিদ বেশ কিপ্টে বোলিং করেছেন। ওয়ানডে সিরিজে আফগান লেগস্পিনারের ইকোনমি ২.৯৭। ১১১ বলের মধ্যে ৭০ বলই দিয়েছেন ডট। রশিদের সামনে কেন বাংলাদেশের এমন হাঁটু কাঁপাকাঁপির মতো অবস্থা হয়, সেটার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বাংলাদেশের স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ। খেলোয়াড়ি জীবনে লেগস্পিনার হওয়ায় আরেক লেগস্পিনার রশিদ খানের বোলিংয়ের ধরন ভালোই বুঝতে পারেন মুশতাক। ৮১ রানে হারের পর সংবাদ সম্মেলনেবাংলাদেশের স্পিন বোলিং কোচ বলেন, ‘আমি যেটা পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলাম, রশিদের বিরুদ্ধে খেলে তারা (বাংলাদেশের ব্যাটার)। রশিদের বলের বিরুদ্ধে নয়। বল খুব বেশি ঘুরায় না সে (রশিদ)। অভিজ্ঞ ও উইকেট টেকিং বোলার রশিদ। তার বিপক্ষে খেলা তাই চ্যালেঞ্জিং।’
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গতকাল টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং নিয়ে ১৯০ রানে আটকে গেছে আফগানিস্তান। এই মাঠে ওয়ানডেতে প্রথম ইনিংসে সর্বনিম্ন স্কোর। ১৯১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২২.২ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৯ রান ছিল বাংলাদেশের। হাতে ৫ উইকেট নিয়ে শেষ ১৬৬ বলে ৯২ রান বাংলাদেশ কেন, নামিবিয়া-আয়ারল্যান্ডও হেসেখেলে তাড়া করে জিততে পারবে। কিন্তু আফগান অধিনায়ক হাশমাতুল্লাহ শাহিদীর আশা ছিল স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত স্কোর না থাকলেও বাংলাদেশকে হারানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব।
৮১ রানে জিতে আফগানিস্তান এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতে নিয়েছে। বাংলাদেশের বিপক্ষে গতকাল দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেন, ‘সিরিজ জিতে ভালো লাগছে। উইকেট সহজ ছিল না। আমি ভাবছিলাম ২২০ রান করলে দারুণ লড়াই হবে। কিন্তু যখন আমরা ১৯০ রান করলাম, তখন সতীর্থদের বলেছিলাম উইকেটে খেলা সহজ নয়। বোলারদের কৃতিত্ব দিতে হবে। ওমরজাই দারুণ শুরু এনে দিয়েছে আমাদের। রশিদও ভালো বোলিং করেছে। সে বিশ্বমানের বোলার। ৫ উইকেট নেওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।’
আবুধাবিতে গতকাল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ৫ উইকেট নিয়েও রশিদ খান ম্যাচসেরা হতে পারেননি। ১৪০ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় ৯৫ রান করে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন ইবরাহিম জাদরান। ইবরাহিমকেও প্রশংসায় ভাসিয়েছেন আফগান অধিনায়ক শাহিদী। আবুধাবিতে পরশু সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে এই ম্যাচ।