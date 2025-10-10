হোম > খেলা > ক্রিকেট

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    

মেয়েদের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ আজ খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। ছবি: ক্রিকইনফো

পাকিস্তানকে উড়িয়ে মেয়েদের বিশ্বকাপে দুর্দান্ত শুরু করেছিল নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। ইংল্যান্ডের সঙ্গেও প্রাণপণে লড়েছিল। কিন্তু জিততে পারেনি বাংলাদেশ। জ্যোতির দল আজ খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা সাড়ে তিনটায় গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস

দিল্লি টেস্ট: প্রথম দিন

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ১০টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

এনসিএল টি-টোয়েন্টি

দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার

রংপুর-চট্টগ্রাম

বিকেল ৫টা

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

বিশ্বকাপ বাছাই

বেলজিয়াম-মেসিডোনিয়া

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৫

জার্মানি-লুক্সেমবার্গ

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

ফ্রান্স-আজারবাইজান

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

উত্তর আয়ারল্যান্ড-স্লোভাকিয়া

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ৩

সম্পর্কিত

ইংল্যান্ড ম্যাচের দুঃখ ভুলে সামনে চোখ বাংলাদেশের

অভিষেক–নাহিদুলের ব্যাটে ফাইনালে খুলনা

বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পাকিস্তান বোর্ডপ্রধান

আকবরের ব্যাটে টিকে রইল রংপুরের আশা

বাংলাদেশের বিপক্ষে জেতার পরও অসন্তুষ্ট আফগানিস্তান

বাংলাদেশ সিরিজের দল ঘোষণায় চমকে দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সংস্করণ বদলালেও বাংলাদেশের সেই একই ব্যাটিং

‘জাকের ভালো টাচে আছেন, আপনাদের সমস্যা অন্য জায়গায়’

আফগানদের কাছে কোথায় হারল বাংলাদেশ, ব্যাখ্যা দিলেন মিরাজ

হারের হতাশায় সিরিজ শুরু বাংলাদেশের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা