বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখবেন কোথায়

পাকিস্তানকে উড়িয়ে মেয়েদের বিশ্বকাপে দুর্দান্ত শুরু করেছিল নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। ইংল্যান্ডের সঙ্গেও প্রাণপণে লড়েছিল। কিন্তু জিততে পারেনি বাংলাদেশ। জ্যোতির দল আজ খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা সাড়ে তিনটায় গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১। ফুটবলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস
দিল্লি টেস্ট: প্রথম দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার
রংপুর-চট্টগ্রাম
বিকেল ৫টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ বাছাই
বেলজিয়াম-মেসিডোনিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৫
জার্মানি-লুক্সেমবার্গ
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
ফ্রান্স-আজারবাইজান
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
উত্তর আয়ারল্যান্ড-স্লোভাকিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ৩