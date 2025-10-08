‘রোহিতের সঙ্গে ভারত অনেক বড় অন্যায় করেছে’

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ও টেস্টকে রোহিত শর্মা বিদায় বলেছেন আগেই। এবার ভারতের জার্সিতে অধিনায়ক হিসেবেও তাঁর পথচলা শেষ হয়েছে। কদিন আগে রোহিতকে সরিয়ে ভারত ওয়ানডে দলের নেতৃত্বভার তুলে দিয়েছে শুবমান গিলের কাঁধে।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে গিলকে অধিনায়ক করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপসহ এই সংস্করণে দীর্ঘমেয়াদে কাউকে অধিনায়কত্ব দিতেই যে বিসিসিআইয়ের এমন সিদ্ধান্ত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, রোহিত ও গিলের বয়স এখন ৩৮ ও ২৬ বছর। সে যা-ই হোক, রোহিতকে ওয়ানডের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে মোটেও পছন্দ হয়নি মনোজ তিওয়ারির। ভারতীয় এক গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিওয়ারি বলেন, ‘পর্দার আড়ালে কী ঘটেছে, সেটার কারণ খুঁজে বের করা সত্যিই কঠিন। কিন্তু যা ঘটেছে, সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। আমার মতে রোহিত শর্মাকে ইচ্ছে করেই এভাবে অসম্মান করা হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য যা সে করেছে, সত্যিই অনেক বড় কিছু। একটু যদি খেয়াল করেন, তার কাছে এটা অপমানের বিষয়।’
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর তারিখটা রোহিত-বিরাট কোহলিরা অবশ্যই ভুলে থাকতে চাইবেন। পুরো টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় পুড়তে হয়েছে রোহিতের নেতৃত্বাধীন ভারতকে। সেই রোহিতের নেতৃত্বে গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। তাতে আইসিসি ইভেন্টে ভারতের ১১ বছরের আক্ষেপ ঘুচেছে।
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর রোহিতের নেতৃত্বে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিও জিতেছে ভারত। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এ বছরের মার্চে দুবাইয়ের ফাইনালে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ৮৩ বলে ৭ চার ও ৩ ছক্কায় খেলেন ৭৬ রানের ইনিংস। ফাইনাল ছাড়াও ভারতের সবশেষ দুটি সাদা বলের টুর্নামেন্ট জয়ে তাঁর ব্যাটিংটা ছিল ইমপ্যাক্টফুল। তিওয়ারির মতে রোহিতকে চূড়ান্ত অপমান করা হয়েছে এখানে। ভারতীয় গণমাধ্যমে তিওয়ারি বলেন, ‘একজন অধিনায়কের কাছে আপনি কী আশা করেন? সে ভারতকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতিয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ জেতার কাছাকাছি সে চলে গিয়েছিল। অধিনায়ক ও খেলোয়াড় হিসেবে কেমন, সেটা তার পারফরম্যান্স কথা বলছে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে সে ম্যাচসেরা ক্রিকেটার হয়েছে। তার কাছ থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়ার কোনো আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমি রোহিতের জায়গায় থাকলে অবসর নিতাম।’
১৯ অক্টোবর পার্থে শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া-ভারত তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। ২৩ ও ২৫ অক্টোবর অ্যাডিলেড ও সিডনিতে হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে। ২৯ অক্টোবর ক্যানবেরায় শুরু হবে দুই দলের পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৩১ অক্টোবর মেলবোর্নে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২, ৬ ও ৮ নভেম্বর হোবার্ট, গোল্ড কোস্ট ও ব্রিসবেনের গ্যাবায় হবে শেষ তিন টি-টোয়েন্টি। ওয়ানডে সিরিজে অধিনায়ক গিল থাকলেও তিনি টি-টোয়েন্টি সিরিজে সহ-অধিনায়ক। টি-টোয়েন্টিতে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার যাদব। ২৮ সেপ্টেম্বর সূর্যকুমারের নেতৃত্বে ভারত এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
