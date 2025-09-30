ঢাকার হ্যাটট্রিক জয়

জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি–টোয়েন্টিতে টানা তৃতীয় জয়ের দেখা পেল ঢাকা। সবশেষ ম্যাচে আজ রাজশাহীকে ২৮ রানে হারিয়েছে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন অ্যান্ড কোং।
বৃষ্টির কারণে ঢাকার প্রথম ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়। এরপর মাঠে নামা ৩ ম্যাচেই শেষ হাসি নিয়ে মাঠ ছাড়ল রাজধানীপাড়ার দলটি। আগের দুই ম্যাচে রংপুর ও সিলেটকে হারিয়েছিল তারা। ৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে ঢাকা।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এদিন ঢাকার পুঁজিটা আহামরি ছিল না। আগে ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে ১৫০ রান তোলে দলটি। জবাবে ঢাকার বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১২২ রানের বেশি করতে পারেনি রাজশাহী। তাদের হয়ে ২৯ বলে ৩১ রান এনে দেন এসএম মেহরব হাসান। হাবিবুর রহমান সোহানের ব্যাট থেকে আসে ২৩ রান। ১৪ বল খেলেন এই ওপেনার।
এছাড়া সাব্বির হোসেন ২০ ও নিহাদুজ্জামান করেন ১৩ রান। ঢাকার হয়ে বল হাতে সবচেয়ে বেশি আলো ছড়িয়েছেন নাজমুল ইসলাম অপু। ৩ উইকেট নেন এই বাঁহাতি স্পিনার। ৪ ওভারে তার খরচ ১০ রান। ২১ রানের বিনিময়ে ২ উইকেট ঝুলিতে পুরেন সুমন খান। তার সমান ২ উইকেট নিতে ২৫ রান খরচ করেন তাইবুর রহমান।
এর আগে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই পুঁজি পায় ঢাকা। ২০ বলে ৩৫ রান করেন অঙ্কন। ৪ ছয়ের সাহায্যে ইনিংস সাজান অধিনায়ক। ৩০ বল খেলা রায়ান রাফসান রহমানের অবদান ৩২ রান। ১৮ বলে ২২ রান করেন শিবলি। এছাড়া শেষদিকে ৫ বলে ১৪ রান এনে দেন সুমন। ব্যাট–বলে অলরাউন্ড নৈপুণ্য দেখিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতেন ঢাকার এই পেসার।