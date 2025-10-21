বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে লঙ্কানদের দুশ্চিন্তা এখন পাকিস্তানকে নিয়ে

মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে গতকাল বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচটাকে ‘ডু অর ডাই’ ম্যাচ বললেও বাড়াবাড়ি হবে না। হারলে তো বাদই। জেতার পরও থাকছে নানা সমীকরণ। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে ৭ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে লঙ্কানরা।
২০২৫ নারী বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বিদায় করলেও চিন্তামুক্ত হতে পারছে না শ্রীলঙ্কা। ৬ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের ছয়ে এখন লঙ্কানরা। সমান ৪ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে চার ও পাঁচে ভারত ও নিউজিল্যান্ড। ভারত, নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার নেট রানরেট এখন +০.৫২৬, -০.২৪৫ ও -১.০৩৫। সব ছাপিয়ে চামারি আতাপাত্তুর দলকে ভাবাচ্ছে শ্রীলঙ্কার আবহাওয়া। কারণ, এখন পর্যন্ত কলম্বোর প্রেমাদাসায় চার ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। যার মধ্যে স্বাগতিক লঙ্কানদের দু্ই ম্যাচ কেড়ে নিয়েছে বৃষ্টি। এমনকি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা ১০ উইকেটে জিতলেও ম্যাচের ফল এসেছে ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন মেথডে।
মুম্বাইয়ে গতকাল বাংলাদেশকে ৭ রানে হারানোর পরও আতাপাত্তুর কথাবার্তায় বোঝা গেছে, তিনি কী নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লঙ্কান অধিনায়ক বলেন, ‘শ্রীলঙ্কার মাঠে আমরা চার ম্যাচ খেলেছি। দুটি বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে। আবহাওয়া নিয়ে অনুমান করা খুবই কঠিন। আশা করি, বৃষ্টি এই ম্যাচে (শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান) বাগড়া দেবে না।’
২০৩ রানের লক্ষ্যে নেমে একটা পর্যায়ে ম্যাচ বাংলাদেশের হাতেই ছিল। হাতে ৬ উইকেট নিয়ে শেষ ২ ওভারে ১২ রানের সমীকরণ কী এমন কঠিন কাজ! বিশেষ করে, অধিনায়ক জ্যোতি লড়াকু ইনিংস খেলেছেন। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায় শেষ ওভারে। লঙ্কান অধিনায়ক আতাপাত্তুর করা সেই ওভার থেকে বাংলাদেশ নিতে পেরেছে কেবল ১ রান। হারিয়েছে ৪ উইকেট। যেখানে ৭৭ রান করে আউটের পর জ্যোতির চোখেমুখেই দেখা গেছে হতাশার ছাপ। ডাগআউটে যখন বসে ছিলেন, সতীর্থরাও তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।
বাংলাদেশের হাতের নাগালে ম্যাচ থাকলেও আতাপাত্তু আশা হারাননি। ৭ রানে জয়ের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে লঙ্কান অধিনায়ক বলেন, ‘আমরা শেষ ওভার পর্যন্ত লড়ে গেছি। পরিকল্পনা কাজে লাগিয়েছি ঠিকঠাক। আমাদের সেরা ম্যাচ ছিল না। ভাগ্য ভালো যে ম্যাচটা আমরা জিতেছি। জানতাম যে ম্যাচটা শেষ ওভার পর্যন্ত নিয়ে গেলে যেকোনো কিছু হতে পারে। যখন জ্যোতি আউট হলো, তখন বুঝলাম খেলা শেষ।’
কলম্বোতে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় কলম্বোতে শুরু হবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ। এই ম্যাচে হারলে পাকিস্তানের টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ঘণ্টা বেজে যাবে। আর নিউজিল্যান্ডের হাতে এখনো দুই ম্যাচ বাকি। ২৩ ও ২৬ অক্টোবর তারা খেলবে ভারত ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। বিশাখাপত্তনমে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচটা হবে সকালে। সেদিন (২৬ অক্টোবর) বিকেলে ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ। বাংলাদেশের জন্য আনুষ্ঠানিকতার হলেও ভারতের কাছে ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। শ্রীলঙ্কা তাদের লিগ পর্বে বাকি থাকা একমাত্র ম্যাচ পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে ২৪ অক্টোবর।