জাহানারার যৌন নিপীড়নের আলোচনা করতেই কেমন যেন লাগছে বিসিবির

জাহানারা আলমের এক সাক্ষাৎকারে যৌন নিপীড়নের মতো স্পর্শকাতর বিষয় উঠে আসার পরই টালমাটাল অবস্থা। টেস্টের ২৫ বছর উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী যে ক্রিকেট কনফারেন্স হচ্ছে, সেখানেও উঠে এসেছে এই প্রসঙ্গ। জাহানারা ইস্যুতে স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
ঢাকার একটি হোটেলে আজ ক্রিকেট কনফারেন্সের প্রথম দিন শেষে সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল এবং দুই বোর্ড পরিচালক শাহনিয়ান তামিম ও আমজাদ হোসেন। সেখানে বেশির ভাগ প্রশ্নই এসেছে জাহানারার যৌন নিপীড়ন ইস্যুতে। সাংবাদিকদের বিসিবি সভাপতি বলেন,‘জাহানারার অভিযোগ যেটা এসেছিল, লিখিত এসেছিল ২০২১ সালে। ২১ সালে সম্ভবত সেটা শেষ হয়ে গিয়েছে। নতুন করে যেটা এসেছে, সেটা এখনো আসেনি বোর্ডের কাছে। যেকোনো ধরনের হেনস্তার বিরুদ্ধে বিসিবির জিরো টলারেন্স।’
বুলবুল আরও বলেন, ‘২০২১-২২ এর ঘটনা ছিল। আমরা যতদূর জানি ২০২১-২২ সালে এটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ক্রিকেট বোর্ডে আমরা খবরগুলো পাচ্ছি বিচ্ছিন্ন জায়গা থেকে। ক্রিকেট বোর্ডে লিখিত বা মৌখিক কোনো অভিযোগ আসেনি। অনেক কিছুই তো দেখেছি। যদি কেউ অভিযোগ করেন, সেটা লিখিত বা মৌখিকভাবে আসতে পারে। বোর্ড ব্যাপারটা সিরিয়াসলি দেখবে। নিউজ তো অনেক কিছুই হয়। আমরা বলছি না সত্য বা অসত্য।’
ছেলে-মেয়ে সবাই যেন ক্রিকেটে সমান সুযোগ-সুবিধা পায় বুলবুলের চাওয়া সেটাই। আজ সংবাদ সম্মেলনে বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘ক্রিকেট উপভোগের জায়গা না।এটা জাতীয় সার্ভিস। আমাদের যে দায়িত্বটা আছে, একটা ছেলে বা মেয়ে ক্রিকেট খেলতে আসবে, তাকে খেলার জন্য মাঠের ভেতরে বা মাঠের বাইরে যত ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া দরকার, আমরা শুধু দেব না। আমাদের সর্বস্ব দিয়ে দেব। আমি চাই না ক্রিকেট খেলতে এসে কেউ অবহেলিত হোক বা কিছুর শিকার হোক।’
জাহানারার ইস্যুতে বিসিবি এরই মধ্যে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক তারিক উল হাকিমকে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন বিসিবির একমাত্র নারী পরিচালক রুবাবা দৌলা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা। তদন্ত কমিটি প্রসঙ্গে আমজাদ বলেন, ‘৭২ ঘণ্টা আগে একটা ভিডিও সাক্ষাৎকার দেখেছি। সেটা আমাদের সকলকেই আলোড়িত করে। আমাদের মনে কম্পন সৃষ্টি করে। তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারক দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি পুরোপুরি স্বাধীনভাবে কাজ করবে। ১৫ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবেন। সেটার একটি কপি বিসিবিতে জমা দেবে ও আরেকটি কপি এনএসসিতে জমা দেওয়া হবে।’