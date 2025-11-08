একসঙ্গে খেলে বিরল রেকর্ড গড়লেন বাবা-ছেলে

বাবা-ছেলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার ঘটনা একেবারে নতুন নয়। শিবনারায়ণ চন্দরপালের ছেলে তেজনারায়ণ চন্দরপল, সুনীল গাভাস্কারের ছেলে রোহান গাভাস্কার—এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাবা-ছেলের একসঙ্গে খেলা, উপরন্তু তারা বেঁধেছেন জুটি! এমন ঘটনা লাখে নয় বরং কোটিতে একটা পাওয়া নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।
বাবা-ছেলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একই ম্যাচে খেলার ঘটনা প্রথমবারের মতো ঘটল ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে। পূর্ব তিমুরের বাবা সুহায়েল সাত্তার ও ছেলে ইয়াহিয়া সুহায়েল যে বিরল কীর্তি গড়েছেন, সেটা দলটির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ম্যাচেই। বালিতে পরশু ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে একসঙ্গে ব্যাটিং করেছেন বাবা-ছেলে। চতুর্থ উইকেটে বাবা-ছেলের জুটিতে এসেছে কেবল ২ রান। দলের ৬১ রানের মধ্যে ইনিংস সর্বোচ্চ ১৪ রান করেন সুহায়েল সাত্তার। ছেলে ইয়াহিয়া সুহায়েল করেন ১ রান।
পূর্ব তিমুরের সুহায়েল সাত্তার ও ইয়াহিয়া সুহায়েল বিরল এই কীর্তি গড়েছেন বালি দ্বীপে ইন্দোনেশিয়া-মিয়ানমার-পূর্ব তিমুরকে নিয়ে চলমান ত্রিদেশীয় সিরিজে। বালি দ্বীপে গতকাল মিয়ানমারের বিপক্ষে পূর্ব তিমুর গুটিয়ে গেছে ৩২ রানে। সুহায়েল সাত্তার এই ম্যাচে রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন। ইয়াহিয়া সুহায়েল করেছেন ২ রান। ইন্দোনেশিয়া-মিয়ানমারের বিপক্ষে দুটি ম্যাচই পূর্ব তিমুর হেরেছে ১০ উইকেটে। তবে পরিসংখ্যান ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাবা-ছেলের একসঙ্গে খেলা নিয়েই আলোচনা।
প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে বাবা-ছেলের এক ম্যাচে মাঠে নামতে আগেও দেখা গেছে। আফগানিস্তানের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট পাকিজা ক্রিকেট লিগের ২০২৫-এর আসরে মোহাম্মদ নবি ও তাঁর ছেলে হাসান ইশাকিল একই ম্যাচে খেলেছেন। সেই ম্যাচে নবিকে ছক্কা মেরেছেন ইশাকিল। সেই ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ৪০ বছর বয়সী নবি আফগানিস্তানের জার্সিতে ১৬ বছরের ক্যারিয়ারে ৩২৪ ম্যাচ খেলেছেন। পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার অভিজ্ঞতা তো রয়েছেই। তবে ১৯ বছর বয়সী ইশাকিল এখনো অভিষেকের অপেক্ষায় আছেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৪ ম্যাচ, লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে ৫ ম্যাচ ও স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে খেলেছেন ৩০ ম্যাচ।