‘মিরপুরের উইকেটকে তো এখন ধানখেত বলতে পারবেন না’

প্রতিপক্ষের জন্য স্পিনট্র্যাকের ফাঁদ বানানো বাংলাদেশের কাছে নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে, মিরপুর শেরেবাংলায় ‘ধানখেত’-এর মতো উইকেট বানিয়ে এমনটা বাংলাদেশ করেছে বারবার। মিরপুরের উইকেট নিয়ে চারিদিকে যখন এত সমালোচনা, তখন মজা করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
মিরপুরের কালো মাটির উইকেটে প্রথম দুই ওয়ানডেতে ২০০ রান করতেই ব্যাটারদের নাভিশ্বাস উঠেছে। প্রথম ওয়ানডেতে ৭৪ রানে জিতলেও দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সুপার ওভারে হেরে গেছে বাংলাদেশ। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে গতকাল খেলা হয়েছে প্রথম ওয়ানডের উইকেটে। শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ পেয়েছে ১৭৯ রানের বিশাল ব্যবধানে। সিরিজ জয়ের পর বিসিবি সভাপতি বুলবুল কথা বলেছেন গণমাধ্যমের সঙ্গে। মিরপুরের উইকেটকে ‘ধানখেতের উইকেট’ বলে সমালোচনা করা হয়, সেটা অজানা নয় তাঁর। সাংবাদিকদের বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘ধানখেত তো আজ আর বলতে পারবেন না।’ মিরপুরের উইকেট নিয়ে এমন মন্তব্যের পর সেখানে হাসির রোল পড়ে যায়।
বাংলাদেশ ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের পর গণমাধ্যমের সঙ্গে অনেক কথা বলেছেন বুলবুল। মিরাজ-সাইফ হাসান-সৌম্য সরকারদের প্রশংসায় ভাসিয়েছেন বিসিবি সভাপতি। মিরপুরের উইকেট প্রসঙ্গে বুলবুল কথা বলেছেন মাঠকর্মীদের নিয়েও। বিসিবি সভাপতি সাংবাদিকদের বলেন, ‘পুরো কৃতিত্ব দেব মাঠকর্মীদের। তারা দিন-রাত কাজ করে। আপনারা হয়তো জানেন না তারা কী পরিমাণ কাজ করে। শুক্রবারও তারা ছুটি পায় না।’
ওয়ানডে সিরিজ শেষে এখন বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ মুখোমুখি হবে সাদা বলের আরেক সংস্করণ টি-টোয়েন্টিতে। ২৭, ২৯ ও ৩১ অক্টোবর হবে তিন টি-টোয়েন্টি। তিনটি ম্যাচই হবে চট্টগ্রামে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিন ম্যাচ।