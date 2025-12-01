লিটনদের ‘ফাইনাল’ ম্যাচ দিনের আলোয়

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি বাংলাদেশ খেলেছে ফ্লাডলাইটের আলোয়। কাল ফাইনালে রূপ নেওয়া ম্যাচটি অবশ্য হচ্ছে দিনের আলোয়। আইরিশদের ফ্লাইট মেলাতে শেষ ম্যাচের সময় এগোলেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ একাধিক ম্যাচ খেলবে দিনের আলোয়। সেটি ভাবনায় রেখেই কাল দিনে টি-টোয়েন্টি খেলতে নামবেন লিটনরা।
সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে দলে ছিলেন না শামীম হোসেন পাটোয়ারী। শামীমকে না নেওয়ায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচক প্যানেল ও অধিনায়ক লিটন দাস দাঁড়ান মুখোমুখি অবস্থানে। প্রধান নির্বাচকের পূর্বঘোষণা অনুযায়ী, তৃতীয় টি-টোয়েন্টির দলে জায়গা হয়েছে শামীমের। তাঁর অন্তর্ভুক্তি ছাড়া দলে আর কোনো পরিবর্তন নেই। তৃতীয় টি-টোয়েন্টির জন্য বাংলাদেশের দলটা এখন ১৬ সদস্যের। গত মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি খেলার পর বাংলাদেশের জার্সিতে আর খেলার সুযোগ পাননি শামীম।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। গত পরশু সমতায় ফেরেন লিটনরা। কাল একই মাঠে অলিখিত ফাইনালে মুখোমুখি হবে দুই দল।
বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি দল
লিটন দাস ( অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক ) , সাইফ হাসান , তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন , তাওহীদ হৃদয় , জাকের আলী অনিক , নুরুল হাসান সোহান , মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন , শেখ মেহেদী হাসন , রিশাদ হোসেন , নাসুম আহমেদ , মোস্তাফিজুর রহমান , তানজিম হাসান সাকিব , শরীফুল ইসলাম , মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন , শামীম হোসেন পাটোয়ারী ।