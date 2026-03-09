হোম > খেলা > ক্রিকেট

ভারতের লক্ষ্য এখন লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক

ক্রীড়া ডেস্ক    

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর এভাবেই উদযাপন করে ভারতীয় ক্রিকেট দল। ছবি: ক্রিকইনফো

মোহাম্মদ সিরাজ, গৌতম গম্ভীরসহ ভারতীয় ডাগআউট তখন সীমানার বাইরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কারণ, হাতে ১ উইকেট নিয়ে শেষ দুই ওভারে নিউজিল্যান্ডের দরকার ছিল ১০২ রান। প্রত্যেক বলে ছক্কা মারলেও ৭২ রানের বেশি হয় না। শেষ পর্যন্ত ৯৬ রানের বিশাল জয়ে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জিতল ভারত। এবার তারা ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিককে পাখির চোখ করেছে।

২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ভারতের। স্টেডিয়ামের ১ লাখ ৩২ হাজার দর্শক তো বটেই, প্রায় ১৫০ কোটি ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের কাঁদিয়ে শিরোপা জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। ২৮ মাস পর এবার আহমেদাবাদেই সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে ভারত দাপুটে জয়ে পেল আরও এক আইসিসি ইভেন্টের শিরোপা। লং অনে তিলক ভার্মা ক্যাচ ধরে শূন্যে ছুড়ে মারার পরই শুরু হয় উদযাপন। আহমেদাবাদের আকাশে তখন ফুটতে থাকে একের পর এক আতশবাজি।

যে সূর্যকুমারের ক্যাচে বার্বাডোজে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত, তাঁর নেতৃত্বে শিরোপা নিজেদের কাছেই রেখে দিল এশিয়ার এই দল। তবে তাঁর লক্ষ্য যে আরও বড়। নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভারতীয় অধিনায়ক বলেন, ‘আজ পর্যন্ত পুরো যাত্রাটাই খুব বিশেষ ছিল। দল হিসেবে আমরা যা অর্জন করেছি, সেটা আপনারা সামনে দেখতেই পাচ্ছেন। তাই আমি খুবই খুশি। অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জেতা পরবর্তী লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই আমরা কাজ করব।’

নিউজিল্যান্ডকে দুমড়েমুচড়ে ভারতের রেকর্ড শিরোপা

বার্বাডোজে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে ১১ বছর পর আইসিসি ইভেন্টে শিরোপাখরা ঘুচিয়েছিল ভারত। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। প্রধান কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সেই চেয়ারে বসেন গৌতম গম্ভীর। পরবর্তীতে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা ভারত জিতেছে গম্ভীরের অধীনেই।

আহমেদাবাদে গতকাল শিরোপা জিতে সাদা বলের ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক শিরোপা জিতল ভারত। এখন এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চান সূর্যকুমার। চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক বলেন, ‘আমরা ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিলাম। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ক্রিকেট খেলেছিলাম। আর এখন ২০২৬ সালে আমরা ঘরের মাঠে দর্শকদের সামনে বিশেষ কিছু করতে চেয়েছিলাম। ২০২৭, ২০২৮, ২০২৯ সালেও আমরা এভাবেই চালিয়ে যেতে চাই।’

১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকের পর প্রথমবারের মতো অলিম্পিকে ক্রিকেট হতে যাচ্ছে ২০২৮ সালে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) ক্রিকেটকে অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেওয়ার পর ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে পুরুষ ও নারী—দুই বিভাগেই ছয়টি করে দল খেলবে। চ্যাম্পিয়ন ভারত এখন আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে অবস্থান করছে।

লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেটের সব ম্যাচ হবে পোমোনা শহরের ফেয়ারগ্রাউন্ডস স্টেডিয়ামে। এই স্টেডিয়াম লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে তৈরি করা একটি অস্থায়ী স্টেডিয়ামে।

