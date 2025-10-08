মেসির উদাহরণ টেনে উইন্ডিজ ক্রিকেটারদের ধুয়ে দিলেন লারা

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটের সেই স্বর্ণযুগ কত আগেই শেষ। এক সময় যে দলটি দাপট দেখিয়ে খেলত, তারা সবশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলেছে ২০১৫ সালে। ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতলেও এই সংস্করণে বলার মতো সাফল্য নেই। এইতো কদিন আগে উইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরেছে নেপালের কাছে।
সাদা বলের ক্রিকেটে যেখানে অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, টেস্টে তাদের অবস্থা তথৈবচ। কিংস্টনে জুলাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭ রানে অলআউট হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পরবর্তীতে আগস্টে ক্লাইভ লয়েড, ব্রায়ান লারা, ডেসমন্ড হেইন্স, শিবনারায়ণ চন্দরপলরা মিলে একটি কমিটি করেছিল ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)। সেই কমিটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটকে টেনে তুলতে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও সেসব বাস্তবায়নের রূপরেখাও তৈরি করেছিল। মুম্বাইয়ে গতকাল সিয়াট ক্রিকেট রেটিং অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে উইন্ডিজ ক্রিকেট দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন।
ক্যারিবীয়দের হতাশাজনক পারফরম্যান্স নিয়ে কথা বলতে গিয়ে লারা উল্লেখ করেছেন লিওনেল মেসির নাম। আর্জেন্টিনার ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপজয়ী মেসি বার্সেলোনা, পিএসজি, ইন্টার মায়ামির জার্সিতেও জিতেছেন শিরোপা। লারা বলেন, ‘আর্জেন্টিনার দিকে খেয়াল করুন। মেসি ইউরোপে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু খেলছে আর্জেন্টিনার হয়ে। বার্সেলোনা, পিএসজিতে খেলেছে। তাকে সেখানে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক ফুটবলারই এটা করে। তারা দেশের জার্সিতে খেলার সময় গর্ব অনুভব করে। এখন আমি রস্টন চেজসহ ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারদের জিজ্ঞেস করতে চাই, তারা কি ক্রিকেটকে হৃদয়ে ধারণ করে? ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে কি আসলেই খেলতে চায়?’
অর্থের ঝনঝনানিতে পরিপূর্ণ আইপিএলকে পাখির চোখ করে থাকেন বিশ্বের অনেক ক্রিকেটাররাই। এদিকে সিডব্লিউআইয়ের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। রোমারিও শেফার্ড, শারফেন রাদারফোর্ড, শামার জোসেফরা আইপিএল তো বটেই, বিশ্বের অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে উন্মুখ হয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে লারা বলেন, ‘ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাইরে ক্যারিয়ার গড়তে চাওয়া ক্রিকেটারকে দোষও দিতে পারি না। কারণ, ছয়-সাতটা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা যাবে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলার ব্যাপারে সেটা সম্ভব না। আইপিএল এখানে অনেক বড় একটা অবদান রেখেছে। ভারত সিরিজ বা পৃথিবীর সেরা দলের বিপক্ষে দারুণ ক্রিকেট খেলতে চাই। সেরা ক্রিকেটারদের তখন দলে থাকতে হবে। দলের সেরা ক্রিকেটাররা যুক্তরাষ্ট্র বা বিশ্বের অন্য কোথাও খেলুক, সেটা নিশ্চয়ই চাইবেন না।’
২০১৯ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চারটি আসর চলছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪৩ ম্যাচ খেলে জিতেছে ১০ ম্যাচ। হেরেছে ২৭ ম্যাচ ও ৬ ম্যাচ ড্র হয়েছে। যার মধ্যে প্রথম তিন আসরেই উইন্ডিজ শেষ করেছে আট নম্বরে থেকে। দিল্লিতে পরশু শুরু হবে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। এর আগে আহমেদাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ১৪০ রানে হারিয়েছিল ভারত।