বিগ ব্যাশ থেকে ছিটকে গেলেন অশ্বিন

ক্রীড়া ডেস্ক    

হাঁটুর চোটে পড়েছেন অশ্বিন। ছবি: এক্স

প্রথমবারের মতো বিগ ব্যাশ খেলার অপেক্ষায় ছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। কিন্তু এই তারকা ক্রিকেটারের অপেক্ষা সহজেই ফুরাচ্ছে না। হাঁটুর চোটে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে ব্যয়বহুল ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের পরবর্তী আসর থেকে ছিটকে গেছেন তিনি। এক বার্তায় বিগ ব্যাশের দল সিডনি থান্ডার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

বিগ ব্যাশ সামনে রেখে চেন্নাইয়ে অনুশীলনের সময় হাঁটুতে চোট পান অশ্বিন। সুস্থ হওয়ার জন্য অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। মাঠে ফিরতে লম্বা সময় লেগে যাবে এই স্পিনারে। ততদিনে আর সিডনির হয়ে বিগ ব্যাশের পরবর্তী আসরে খেলতে পারবেন না অশ্বিন।

ভারতীয় ক্রিকেটারদের বিদেশী লিগে খেলার অনুমতি দেয় না বিসিসিআই। গত বছরের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন অশ্বিন। কিছুদিন আগে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগকে (আইপএল) বিদায় বলেন তিনি। এরপর প্রথম বিদেশী ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে সিডনি থান্ডারের সঙ্গে চুক্তি করেন অশ্বিন।

বিগ ব্যাশের পরবর্তী আসরে সিডনি থান্ডারের হয়ে তিন থেকে পাঁচটি ম্যাচ খেলার কথা ছিল অশ্বিনের। যেখানে ডেভিড ওয়ার্নার, ক্রিস গ্রিন, শাদাব খানদের মতো ক্রিকেটারদের সতীর্থ হিসেবে পেতেন ভারতীয় দলের এক সময়কার নিয়মিত মুখ। তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছে সিডনি।

বিবৃতিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি জানিয়েছে, ‘সিডনি থান্ডার রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে শুভকামনা জানিয়েছে। তিনি যেন হাঁটু অস্ত্রোপচারের পরে সুস্থ হয়ে দ্রুত মাঠে ফিরতে পারেন। ইতোমধ্যে এই ক্রিকেটার বিগ ব্যাশের এই মৌসুম থেকে ছিটকে গেছেন।’

এক বিবৃতিতে অশ্বিন বলেন, ‘বিগ ব্যাশের ১৫ তম আসর খেলতে পারব না ভেবে আমি হতাশ। আমার সব মনোযোগ এখন সেরে ওঠা নিয়ে। আমি আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসতে চাই। সিডনি পরিবার এবং সমর্থকরা আমাকে যে উষ্ণতা দেখিয়েছে তার জন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। যদি পুনর্বাসন এবং ভ্রমণ পরিকল্পনা অনুকূল থাকে, তাহলে আমি মৌসুমের শেষের দিকে দলের সাথে থাকতে এবং ভক্তদের সাথে দেখা করতে চাই। সিডনির জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি।’

