বাজে ব্যাটিংয়ের পর রোহিত–কোহলিকে ধোনির কাছ থেকে শেখার পরামর্শ

ভারতের জার্সিতে প্রত্যাবর্তনটা সুখকর হলো না বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার। বাজে ব্যাটিংয়ে হতাশ করেছেন দুজনই। তাই মহেন্দ্র সিং ধোনির পথ অনুসরণ করে কোহলি ও রোহিতকে ঘরোয়া ক্রিকেটে মনোযোগের পরামর্শ দিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার বরুণ অ্যারন।
টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন কোহলি ও রোহিত। আগের তুলনায় এখন জাতীয় দলের হয়ে অনেক কম খেলার সুযোগ হয় তাঁদের। সবশেষ গত মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামেন এই দুই তারকা ব্যাটার। এরপর ভারতের কোনো ওয়ানডে সিরিজ না থাকায় মাঝের সময়টাতে মাঠে নামা হয়নি কোহলি ও রোহিতের।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে দিয়ে প্রায় সাড়ে সাত মাস পর খেলতে নেমেছিলেন তাঁরা। এ দিন আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভুগতে দেখা গেছে দুজনকেই। ১৪ বলে ৮ রান করে ফেরেন রোহিত। কোহলি তো রানের খাতাই খুলতে পারেননি। ৮ বল মোকাবিলা করে সাজঘরে হাঁটেন সাবেক অধিনায়ক। দলের সেরা দুই ব্যাটারের এভাবে ব্যর্থ হওয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হতাশা প্রকাশ করেছেন ভক্তরা। অনেকে তো তাঁদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের শেষই দেখে ফেলেছেন।
বরুণ অবশ্য অবসর প্রসঙ্গ টানেননি। কোহলি ও রোহিতের ম্যাচে ঘাটতি পূরণের জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটের ওপর জোর দিয়েছেন সাবেক এই পেসার। স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বরুণ বলেন, ‘কোহলি ও রোহিতের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা উচিত। সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি নভেম্বরে শুরু হয়। বিজয় হাজারে ট্রফি শুরু হয় ডিসেম্বরে। খেলার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়। আমার মনে আছে, যখন ধোনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন, তখন তিনি কয়েকটি সৈয়দ মুশতাক আলী ও বিজয় হাজারে ট্রফি খেলেছিলেন। আমি নিশ্চিত যে কোহলি ও রোহিত এটা ভেবে দেখবেন। কারণ, তাঁরা এখন দুটি সংস্করণ খেলেন না। তাঁদের ম্যাচ অনুশীলনের প্রয়োজন হবে।’