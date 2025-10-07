অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে আম্পায়ারের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগ

আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশের ঘটনা তো নতুন কিছু নয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো বটেই, ঘরোয়া ক্রিকেটেও আম্পায়ারের কোনো সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলে মাঠেই মেজাজ হারান ক্রিকেটাররা। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটেছে এমন ঘটনা।
অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট শেফিল্ড শিল্ডে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ক্রিস গ্রিন। এ কারণে অজি এই অলরাউন্ডারের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। একবার আউট হওয়ার পর ফের মাঠে ফিরে এসেছিলেন গ্রিন। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) জানিয়েছে, শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সেটা আরও দ্রুত নেওয়া যেত বলে মনে হচ্ছে তাদের।
ক্রিকইনফো আজ যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে গ্রিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে, সেই ওয়েবসাইটে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন সিএ’র এক মুখপাত্র। তিনি ক্রিকইনফোকে বলেন,‘সিএ’র প্লেয়িং কন্ডিশনের ৩১.৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এক আম্পায়ার আরেক আম্পায়ারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে পারেন। তবে সিএ সাধারণত এসব ব্যাপারে উৎসাহিত করে। বিরল কোনো ঘটনায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে আম্পায়াররা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করা উচিত। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন বা আম্পায়ারের রিভিউর ক্ষেত্রে ব্যাটারের কোনো কার্যক্রম প্রভাব ফেলেনি। সিদ্ধান্ত বদলানোর আগে আম্পায়ার রিপ্লে দেখেননি।’
ক্রিস গ্রিন এবারের শেফিল্ড শিল্ডে নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে। তাঁর সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছে, পার্থের ওয়াকা গ্রাউন্ডে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। নিউ সাউথ ওয়েলসের দ্বিতীয় ইনিংসের ২২তম ওভারের ঘটনা। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার পেসার ম্যাথু কেলির বাউন্সার ডাক করতে যান গ্রিন। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক জোয়েল কার্টিস ক্যাচ ধরলে আউট ঘোষণা করা হয়েছে গ্রিনকে। মাঠের আম্পায়ার জেরার্ড অ্যাবুড তৎক্ষণাৎ আউট ঘোষণা করলে উইকেটের ওপর শুয়ে পড়া গ্রিন হতাশা প্রকাশ করেছেন।
কোথাও না কোথাও বল লেগেছে, সে ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু গ্রিন মাথা নাড়িয়ে এটা বোঝাচ্চছিলেন যে বল তাঁর ব্যাটে লাগেনি। স্কয়ার লেগ আম্পায়ার মাইকেল গ্রাহাম স্মিথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন অ্যাবুড। আলোচনা শেষে ফের আঙুল তুলে দিয়েছিলেন অ্যাবুড। আম্পায়ারের দিকে কী যেন ইঙ্গিত করে গ্যালারিতে ফিরছিলেন গ্রিন। সামনে ও পেছনের ক্যামেরার মাধ্যমে রিপ্লে দেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো কিছু পাওয়া যায়নি। তখন গ্লাভস-হেলমেট বেশ কাছাকাছি অবস্থায় ছিল। কিন্তু মিড অন থেকে ধারণাকৃত ক্যামেরায় দেখা গেছে, বল হেলমেপে লেগেছিল। অ্যাবুড এরপর সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছিলেন ও গ্রিন ফিরেছিলেন উইকেটে।
৪ অক্টোবর পার্থে শুরু হয়েছিল ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া-নিউ সাউথ ওয়েলস ম্যাচ। গ্রিনের দল নিউ সাউথ ওয়েলস জিতেছে ৭৪ রানে। ম্যাচটি আজ চতুর্থ দিনেই শেষ হয়েছে। তবে যে গ্রিনকে নিয়ে এত আলোচনা, তিনি আশানুরূপ স্কোর করতে পারেননি। ১৭ ও ২৮ রান করেছেন তিনি।