ব্র্যাডম্যানের ৭৮ বছরের পুরোনো টুপি সাড়ে ৩ কোটি টাকায় বিক্রি

কীর্তিমানের মৃত্যু নাই—বহু ক্লিশে এই বাংলা প্রবাদ আবারও এল স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের কারণে। ২০০১ সালে অজি কিংবদন্তি চলে গেছেন না ফেরার দেশে। কিন্তু তিনি যে কীর্তি গড়েছেন, সেটা এখনো স্মরণ করেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। এবার তাঁর পুরোনো এক টুপি বিক্রি হয়েছে সাড়ে ৩ কোটি টাকায়।
৪ লাখ ৩৮ হাজার ৫০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলারে বিক্রি হয়েছে ব্র্যাডম্যানের ১৯৪৬-৪৭ মৌসুমের অ্যাশেজের সেই ব্যাগি গ্রিন টুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটার দাম ৩ কোটি ৪৮ লাখ টাকা। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ মোটা অংকের টাকা দিয়ে এই টুপিটি কিনেছে। কিংবদন্তি অজি ক্রিকেটারের ব্যাগি গ্রিনটি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্মারক হিসেবে থাকবে বলে মনে করেন অস্ট্রেলিয়ার শিল্পমন্ত্রী টনি বার্ক। ব্র্যাডম্যানের ৭৮ বছরের পুরোনো টুপি নিয়ে বার্ক বলেন, ‘কিংবদন্তি ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের কথা শোনেননি, এমন অস্ট্রেলিয়ান খুব কমই পাবেন। সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার তিনি।’
ক্রিকইনফোর আজকের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ব্র্যাডম্যানের ১৯৪৬-৪৭ মৌসুমের ব্যাগি গ্রিন কিনতে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘর যে অর্থ খরচ করেছে, তার অর্ধেক দাম ক্যানবেরায় ছিল। দেশটির জাতীয় জাদুঘরের পরিচালক ক্যাথরিন ম্যাকমাহন বলেন, ‘স্যার ডোনাল্ডের ব্যাগি গ্রিন অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে খ্যাতিমান ব্যাটারের জীবনের প্রতিচ্ছবি। এমন এক সময়কে সেটা প্রতিফলিত করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী প্রতিকূল সময়ে ক্রীড়াবিদরা অজিদের আশা জুগিয়েছেন। এই জাতীয় সম্পদটি অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘরে তার স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে বলে আমরা অনেক আনন্দিদ। পুরো অস্ট্রেলিয়ানদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।’
বেঁচে থাকলে এখন ১১৭ বছর পার করে ফেলতেন স্যার ডন ব্র্যাডম্যান। পরশু তাঁর ১১৭তম জন্মদিন ছিল। ১৯২৮ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত ৫২ টেস্টে ৮০ ইনিংসে ৬৯৯৬ রান করেছেন তিনি। ২৯ সেঞ্চুরির পাশাপাশি ১৩ ফিফটি রয়েছে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে। ৯৯.৯৪ গড়টা চোখ কপালে ওঠার মতোই।