এশিয়া কাপে ‘লাকি জার্সি’ পরে খেলবেন লিটনরা

যেকোনো বড় টুর্নামেন্টে খেলতে যাওয়ার আগে বাংলাদেশ দলের জার্সির নকশা কেমন হচ্ছে, সেটি এক কৌতূহলের বিষয়। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টি কিংবা ওয়ানডে বিশ্বকাপের মতো এশিয়া কাপের জার্সি নিয়ে সেভাবে আলোচনা না হলেও এবার লিটনদের জার্সি নিয়ে ভিন্ন একটা বিষয় জানা গেল।
বিসিবি সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়েরা চাইছেন, সর্বশেষ শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে যে নকশার জার্সি পরে তাঁরা খেলেছেন, সেটিই যেন থাকে এশিয়া কাপে। কেন? জার্সিটা তাঁদের চোখে ‘সৌভাগ্যে’র, যেহেতু টানা দুটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ তাঁরা জিতেছেন সেটি পরে। জার্সির পুরোটা প্রায় গাঢ় লাল, কাঁধে সবুজ নকশা। নিচে কালচে সবুজ ট্রাউজার। এ জার্সিই বোর্ডের পক্ষ থেকে তৈরি করতে বলা হয়েছে প্রস্তুতকারককে।
‘লাকি জার্সি’ পরে বাংলাদেশ আরব আমিরাতে অনুষ্ঠেয় এশিয়া কাপে কত দূর যাবে, সময় বলে দেবে। তবে প্রস্তুতি ঠিকঠাক নিতে টানা পাঁচ দিনের অনুশীলন শেষে আজ সন্ধ্যা ৬টায় সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নিজেদের মধ্যে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। এ ম্যাচ খেলতে এইচপি থেকে তিন ক্রিকেটার উড়ে গিয়েছেন সিলেটে। টপ অর্ডার ব্যাটার মাহফিজুল ইসলাম রবিন, মিডল অর্ডার ব্যাটার আহরার আমিন পিয়ান এবং লেগ স্পিনার ওয়াসি সিদ্দিকি আছেন এই তালিকায়।
কাল সিলেটে দলে যোগ দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরা নুরুল হাসান সোহান আর সাইফ হাসান। টি-টোয়ন্টি দলে না থাকলেও সিলেটের ক্যাম্পে রাখা হয়েছে নাজমুল হোসেন শান্তকে। সিলেটেই শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।