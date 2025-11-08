হংকংয়ে নেপালের কাছে বিধ্বস্ত ভারত

হংকং ক্রিকেট সিক্সেস টুর্নামেন্টে হার দিয়েই শেষ হলো ভারতের পথচলা। কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, নেপাল—একই দিনে তিন প্রতিপক্ষের কাছে হারল দিনেশ কার্তিকের নেতৃত্বাধীন ভারত। এক রশিদ খানই আজ ভারতকে শেষ করে দিয়েছেন।
পাকিস্তানকে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ২ রানে হারিয়ে এবারের হংকং সিক্সেসে শুরুটা দারুণ করেছিল ভারত। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে জয়ের পর টানা তিন ম্যাচ হারল কার্তিকের দল। যার মধ্যে বোল আউট পর্বে নেপালের কাছে ৯২ রানে হেরেছে ভারত।ব্যাটিংয়ে ঝোড়ো ফিফটির পাশাপাশি বোলিংয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন নেপাল পেসার রশিদ।
হংকংয়ের মংকক মিশন রোড স্টেডিয়ামে আজ দুপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারত-নেপাল বোল আউট পর্বের ম্যাচ। টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নেপাল অধিনায়ক সন্দ্বীপ জোরা। নির্ধারিত ৬ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১৩৭ রান করেছে সন্দ্বীপের দল। ১৭ বলে ৪ চার ও ৬ ছক্কায় ৫৫ রান করে আহত অবসর হয়ে মাঠ ছাড়েন রশিদ। অধিনায়ক সন্দ্বীপ ১২ বলে ৪৭ রান করে অপরাজিত থাকেন।
নেপালের বিপক্ষে ১৩৮ রানের পাহাড় টপকাতে গিয়ে ৩ ওভারে ৪৫ রানে গুটিয়ে যায় কার্তিকের ভারত। ইনিংস সর্বোচ্চ ১২ রান করেন দুই টপ অর্ডার ব্যাটার ভরত চিপলি ও প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চাল। অধিনায়ক কার্তিক করেছেন ৭ রান। নেপালের রশিদ ১ ওভারে ৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২ ও ১ উইকেট নিয়েছেন বশির আহমদ ও রুপেশ সিং। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হয়েছেন রশিদ।
নেপালের রশিদ গতকালই নাম লিখিয়েছেন ইতিহাসের পাতায়। সেদিকউল্লাহ পাচা, শরাফুদ্দিন আশরাফ, ইজাজ উদ্দিন আহমাদজাই—পঞ্চম ওভারের প্রথম তিন বলে আফগান এই তিন ব্যাটারকে ফিরিয়ে হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে প্রথম হ্যাটট্রিক করা বোলার বনে গেলেন রশিদ। এই তিন ব্যাটারের পাশাপাশি গুলবাদিন নাইবকে ফিরিয়েছেন রশিদ খান। ২ ওভারে ২৭ রানে ৪ উইকেট নিয়ে রশিদ হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে এক ইনিংসে সেরা বোলিংয়ের কীর্তিটাও নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন।