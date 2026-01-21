ফাইনালে চট্টগ্রামকে পেল রাজশাহী

২০২৬ বিপিএল
মিরপুরে গতকাল রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে ৬ উইকেটে হারিয়ে সবার আগে বিপিএল ফাইনালে উঠেছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। তবে প্রথম কোয়ালিফায়ারের সেই ম্যাচ হারের পরও ফের সুযোগ পেয়েছে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন রাজশাহী। মিরপুর শেরেবাংলায় আজ দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে সিলেট টাইটানসের সঙ্গে একপর্যায়ে লড়াই জমে উঠলেও শেষ হাসি হেসেছে রাজশাহী।
গত ১৫ জানুয়ারি মেহেদী হাসান মিরাজ, মোহাম্মদ মিঠুনরা একদিন খেলা বন্ধ রাখায় বিপিএলের সূচি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তাতে করে দুই দিনেই হয়েছে বিপিএলের প্লে অফের প্রথম তিন ম্যাচ। রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে এলিমিনেটর জয়ের পরপরই মাঠে নামতে হয়েছে সিলেট টাইটানসকে। প্রথম কোয়ালিফায়ারে হারের পর তাই বিশ্রাম পায়নি রাজশাহীও। মিরপুরে আজ ১২ রানে জিতে ফাইনালের টিকিট কেটেছে শান্তর রাজশাহী। পরশু এই মিরপুরেই শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
১৬৬ রানের লক্ষ্যে নেমে ৭ রানেই ২ উইকেট হারিয়ে ফেলে সিলেট টাইটানস। ওপেনার জাকির হাসান ও তিন নম্বরে নামা আরিফুল ইসলাম দুই ব্যাটারই শূন্য রানে আউট হয়েছেন। দুটি উইকেটই নিয়েছেন বিনুরা ফার্নান্দো। দুটিতেই ক্যাচ ধরেন সাহিবজাদা ফারহান। চাপে পড়া সিলেট এরপর উদ্ধার হয়েছে তৃতীয় উইকেটে পারভেজ হোসেন ইমন ও স্যাম বিলিংসের ৪৭ বলে ৬৯ রানের জুটিতে।
ইমন-বিলিংসের এই জুটি ভাঙতে পারত আরও আগেই।অষ্টম ওভারের প্রথম বলে জিমি নিশামকে তুলে মারতে যান স্যাম বিলিংস। তবে লং অনে সহজ ক্যাচ তালুবন্দী করতে পারেননি কেন উইলিয়ামসন। জাতীয় দলের সতীর্থ সহজ ক্যাচ হাতছাড়া করায় মাথায় হাত দিয়েছেন নিশাম। ৫২ রানে যেখানে তৃতীয় উইকেট পড়তে পারত, সেই উইকেট পড়েছে ৭৬ রানে। ১১তম ওভারের তৃতীয় বলে ইমন রানআউটের শিকার হয়েছেন। ৩৪ বলে ৫ চার ও ২ ছক্কায় ৪৮ রান করেন ইমন।
৭৬ রানে তৃতীয় উইকেট পড়ার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে সিলেট টাইটানস। ব্যক্তিগত ১২ রানে বেঁচে যাওয়া বিলিংস আউট হয়েছেন ৩৭ রান করে। ১৩.২ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৫ রান থেকে মুহূর্তেই ১৭.৩ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩৭ রানে পরিণত হয় সিলেট।
শেষ ওভারে সিলেট টাইটানসের ২৪ রানের সমীকরণ মেলাতে যখন উইকেটে ওকস, তখন বোলিংয়ে আসেন বিনুরা ফার্নান্দো। শেষ ওভারে ওকস একটা ছক্কা মারলেও এবার আর সিলেটকে জেতাতে পারেননি। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৩ রানে আটকে যায় সিলেট। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৮ রান আসে ইমনের ব্যাট থেকে। রাজশাহীর বিনুরা ফার্নান্দো ৪ ওভারে ১৯ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। তিনিই পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।
এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সিলেট টাইটানসের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। পুরো ২০ ওভার খেলে ৯ উইকেটে ১৬৫ রান করেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। যেখানে শেষ ৮ বলে ৪ উইকেট হারিয়ে ৮ রান করতে পেরেছে রাজশাহী। প্রথমবার বিপিএল খেলতে আসা উইলিয়ামসনের ব্যাটে এসেছে ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৫ রান।
রাজশাহীর ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৪ রান এসেছে জেমস নিশামের ব্যাটে। সাত নম্বরে নেমে ২৬ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় তিনি করেন ৪৪ রান। সিলেট টাইটানসের সালমান ইরশাদ ৪ ওভারে ২৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন মিরাজ ও নাসুম আহমেদ। মিরাজও ৪ ওভারে ২৩ রান খরচ করেছেন।