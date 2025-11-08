১৬ বছর পর ‘বিতর্কিত’ গামিনির বিদায়

১৬ বছর কাজ করার পর বিসিবি থেকে বিদায় নিলেন লঙ্কান কিউরেটর গামিনি ডি সিলভা। আজ শেষ দিন ছিল তাঁর দায়িত্বের। বিসিবিও তাঁকে দিয়েছে বিদায়ী সংবর্ধনা।
মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের মাঠকর্মীরাও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন গামিনিকে বিদায় জানাতে গিয়ে। দীর্ঘদিন যে তাঁদের ‘বস’ হয়ে ছিলেন তিনি। তাঁকে নিয়ে বিতর্কও তো কম ছিল। মিরপুরের উইকেটে পান থেকে চুন খসলেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হতো এই কিউরেটরকে। সেই সমালোচনার জেরেই মিরপুরের প্রধান কিউরেটরের পদ থেকে সরিয়ে রাজশাহীর শহীদ কামরুজ্জামান স্টেডিয়ামে বদলি হন তিনি। মিরপুরের দায়িত্ব দেওয়া হয় অস্ট্রেলিয়ান কিউরেটর টনি হেমিংয়ের হাতে। চলতি বছরের জুলাইয়ে গামিনির সঙ্গে নতুন করে এক বছরের চুক্তি করেছিল বিসিবি। তবে সেই চুক্তির ৯ মাস বাকি থাকতেই তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন।
২০০৯ সালে বিসিবিতে যোগ দেন গামিনি। এর আগে আইসিসির আন্তর্জাতিক প্যানেলের আম্পায়ার ছিলেন তিনি। খেলেছেন শ্রীলঙ্কার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটও। বিসিবির কিউরেটর হিসেবে ৩২ টেস্ট, ১০৬ ওয়ানডে এবং ৬৮ টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের উইকেট বানানো হয়েছে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী। ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০১৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ, তিনটি এশিয়া কাপ এবং ১১টি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দায়িত্বেও ছিলেন তিনি।
আজ শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মিরপুরে কিউরেটর ও মাঠকর্মীদের উপস্থিতিতে গামিনির জন্য একটি আবেগঘন বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এরপর বিসিবির পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম এবং গ্রাউন্ড ও ফ্যাসিলিটি কমিটি সদস্যরা আলাদা অনুষ্ঠানে গামিনির প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।