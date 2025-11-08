ভারতে রেকর্ড সাফল্যের পর মেয়েদের বিশ্বকাপে দল বাড়াবে আইসিসি

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার ছয় দিন পেরোনোর পরও রেশটা রয়ে গেছে। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২ নভেম্বর নতুন চ্যাম্পিয়ন দেখেছে ক্রিকেট বিশ্ব। রেকর্ডময় এই বিশ্বকাপে দর্শকসংখ্যায়ও গড়েছে রেকর্ড। তাতেই বিশ্বকাপে দল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।
দুবাইয়ে আইসিসির সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকের শেষ দিনে বিশ্ব ক্রিকেটের কর্মকর্তা ও সংগঠকেরা উপস্থিত ছিলেন। আগামী বিশ্বকাপগুলোতে দল সংখ্যা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে আইসিসি। ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ৮ দল। ২০২৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলবে ১০ দল। ম্যাচ সংখ্যা ৩১ থেকে বেড়ে হবে ৪৮। দল সংখ্যা বাড়ানোর প্রসঙ্গে আইসিসি এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে অসাধারণ সাফল্যের পর আগামী টুর্নামেন্টগুলোকে আরও বড় পরিসরে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। ২০২৯ সালে ৮ দলের বদলে খেলবে ১০ দল।’
ভারত-শ্রীলঙ্কায় হাইব্রিড মডেলে অনুষ্ঠিত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে গত ২ নভেম্বর ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা। যে দলই জিতত, তারাই প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হতো মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে। শেষ পর্যন্ত ৫২ রানের জয়ে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত জিতেছে শিরোপা। ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম ছাড়িয়ে পুরো ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে এর রেশ। উৎসবমুখর এই বিশ্বকাপ ভারতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ৪৪ কোটি ৬০ লাখ মানুষ দেখেছেন। গ্যালারিগুলোতে ছিল উপচে পড়া দর্শক। ২ কোটি ১০ লাখ দর্শক সরাসরি দেখেছেন ফাইনাল।
কানেক্টেড টিভিতে (সিটিভি) প্ল্যাটফর্মে ৯ কোটি ২০ লাখ দর্শক খেলা দেখেছেন। যা ২০২৪ সালে ছেলেদের ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের রেকর্ড দর্শককে ছুঁয়েছে। ২০২৩ ছেলেদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ভারত-অস্ট্রেলিয়া ফাইনালও দেখেছেন এই সমপরিমাণ দর্শক। ভারতে নারী বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে আইসিসি এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘প্রায় তিন লাখ দর্শক মাঠে উপস্থিত থেকে খেলা দেখেছেন। নারীদের ক্রিকেটে যেকোনো ধরনের ইভেন্টে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক। টেলিভিশনে ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দর্শকসংখ্যা নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। ভারতেই শুধু খেলা দেখেছেন প্রায় ৫০ কোটি দর্শক।’
মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও দল বাড়ছে। আগামী বছর ইংল্যান্ডে হতে যাওয়া নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেবে ১২ দল। সবশেষ ২০২৪ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ১০ দল। সংযুক্ত আরব আমিরাতে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নিউজিল্যান্ড।
আর মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১১ দলের টুর্নামেন্ট হয়েছে ১৯৯৭ সালে। সেই বিশ্বকাপের আয়োজকও ছিল ভারত। নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। পরবর্তীতে ২০০০ সাল থেকে ২০২৫ পর্যন্ত সাত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রত্যেকটিই হয়েছে ৮ দল নিয়ে। আগামী বিশ্বকাপে দল বাড়ানোর ঘোষণা তো দিলই আইসিসি।