আফিফ–মিঠুনের ঝড়ের পর জিয়ার বোলিং দৃঢ়তা, উড়ছে খুলনা

জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ঢাকাকে ১৭ রানে হারিয়েছে খুলনা। তাদের করা ১৮৬ রানের জবাবে ১৬৯ রানে থামে রাজধানী পাড়ার দলটির ইনিংস। এ নিয়ে টানা ৪ জয়ের দেখা পেল মোহাম্মদ মিঠুনের দল।
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঢাকাকে হারিয়েছে খুলনা। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকটে স্টেডিয়ামে দলটির বড় পুঁজির পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান আফিফ হোসেন ধ্রুব ও মিঠুনের। ফিফটি না পেলেও কার্যকরী ইনিংস খেলেন এই দুজন। এরপর বল হাতে দারুণ দৃঢ়তা দেখিয়েছেন জিয়াউর রহমান।
২৪ বলে ৪৫ রানের ইনিংস খেলেন আফিফ। ৪ চারের পাশাপাশি ৩ ছয় মারেন এই বাঁ হাতি ব্যাটার। ২৮ বলে ২ চার ও ৪ ছয়ের সাহায্যে ৪১ রান এনে দেন মিঠুন। ২৮ বলে ৩৪ রান করেন ইমরানুজ্জামান। ১৯ বল খেলা সৌম্য সরকারের অবদান ২৪ রান। ঢাকার বোলারদের মধ্যে ৪ উইকেট নেন তাইবুর রহমান। ৪ ওভারে তার খরচ ৪২ রান।
লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ঢাকার শুরুটা ছিল উড়ন্ত। ৪.২ ওভারে উদ্বোধনী জুটিতে ৪১ রান যোগ করে তারা। আশিকুর রহমান শিবলি ১৭ বলে ২৩ রান করে ফিরে গেলে এই জুটি ভাঙে। শুরুর সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি ঢাকার ব্যাটাররা। তাই টানা ৩ জয়ের পর হারের মুখ দেখতে হলো তাদের। ৩৬ বলে সর্বোচ্চ ৪৭ রান করেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন।
শেষদিকে ব্যাট হাতে ঝড় তোলে আশা জাগিয়েছিলেন সুমন খান। কিন্তু এই পেসার ব্যক্তিগত ২১ রানে জিয়ার শিকার হলে ঢাকার সব আশা শেষ হয়। বিদায় নেওয়ার আগে ৯ বলে ৩ চারের পাশাপাশি একটি ছয় মারেন সুমন। ৪ ওভারে ২৮ রানের বিনিময়ে জিয়ার শিকার ৪ উইকেট। ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি।