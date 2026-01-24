ইংল্যান্ড কি সিরিজে টিকে থাকতে পারবে

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের শুরুটা ভালো হয়নি ইংল্যান্ডের। সিরিজের প্রথম ম্যাচে লঙ্কানদের কাছে ১৯ রানে হেরেছে ইংলিশরা। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ মাঠে নামবে দুই দল। সিরিজে টিকে থাকতে চাইলে ম্যাচটিতে জিততেই হবে হ্যারি ব্রুকের দলকে। হারলে ১ ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ হাতছাড়া করবে ইংল্যান্ড। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
দ্বিতীয় ওয়ানডে
শ্রীলঙ্কা-ইংল্যান্ড
বেলা ৩টা, সরাসরি
সনি টেন ৫
উইমেন’স প্রিমিয়ার লিগ
দিল্লি ক্যাপিটালস-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ওয়েস্ট হাম-সান্ডারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মি., সরাসরি
ম্যানসিটি-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ৯টা, সরাসরি
বোর্নমাউথ-লিভারপুল
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টেনিস
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
সকাল ৬টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২ ও ৫