ভারতের কাছে ভরাডুবির পর পাকিস্তানি সমর্থকের টিভি ভাঙচুরের ঘটনা ভাইরাল

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখন যেন নামে মাত্রই মহারণ। মাঠে নামার আগেই ভারতের জয় এক রকম নিশ্চিত। হারলেও হাতে গোনা কয়েক ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে পাকিস্তান। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে হারতে হারতে পাকিস্তানের ভক্ত-সমর্থকদেরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে।
কলম্বোর প্রেমাদাসায় গতকাল ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বৃষ্টির আশঙ্কা থাকলেও শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে হয়েছে এই ম্যাচ। এবারও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে রীতিমতো বিধ্বস্ত পাকিস্তান। সালমান আলী আঘার দল হেরেছে ৬১ রানে। বারবার হার দেখতে দেখতে পাকিস্তানের ক্রিকেটপ্রেমীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ভারতের কাছে হারের পর এক পাকিস্তানি সমর্থকের টিভি ভাঙচুরের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, পাকিস্তানের জার্সি পরা এক ব্যক্তি শুধু টিভি আছাড় মেরেই ক্ষান্ত হননি। খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া টিভির ওপর ব্যাট দিয়ে বারবার আঘাত করেছেন। সালমান-বাবর আজমদের বাজে হার যেন কোনোমতেই মানতে পারছিলেন না তিনি।
ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে গতকাল কলম্বোর প্রেমাদাসা ‘হাউসফুল’ হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট মিঠুন মানহাস, সহসভাপতি রাজীব শুক্লা, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) চেয়ারম্যান জয় শাহ, পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি, ভারতের ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মাসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
তবে মহসিন নাকভি একটু আগেভাগেই স্টেডিয়াম ছেড়ে চলে যান। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, একটা কালো গাড়িতে চড়ে তিনি প্রেমাদাসা ছেড়েছেন। ১৭৬ রানের লক্ষ্যে নেমে পাকিস্তান যেভাবে মুড়ি-মুড়কির মতো উইকেট পড়ছিল, সেটা নাকভির হৃদয়ে বিঁধছিল ছুড়ির মতো।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত পাকিস্তানের বিপক্ষে ৯ বারের দেখায় ৮ বার জিতেছে ভারত। পাকিস্তান জিতেছে এক ম্যাচ। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতকে ১০ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান। গতকাল ইশান কিশানের ৪০ বলে ৭৭ রানের ইনিংসে ভারত আগে ব্যাটিং করে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে করেছে ১৭৫ রান। ভারতের এই ওপেনার ১০ চার ও ৩ ছক্কা মেরেছেন। জবাবে পাকিস্তান ১৮ ওভারে ১১৪ রানে গুটিয়ে গেছে। ম্যাচসেরা হয়েছেন ইশান।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতকে সবশেষ পাকিস্তান হারিয়েছে দুবাইয়ে ২০২২ এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচে। গত সাড়ে তিন বছরে দুই দল মুখোমুখি হয়েছে ১০ বার। যার মধ্যে ৯টিতেই জিতেছে ভারত। বৃষ্টিতে ভেসে গেছে এক ম্যাচ। গতকাল পাকিস্তানকে ৬১ রানে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটের টিকিট কাটল ভারত।