সবার আগে সুপার এইটের টিকিট কাটবে কারা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ সন্ধ্যায় ‘ডি’ গ্রুপের ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা। দুটি করে ম্যাচে শতভাগ জয় নিয়ে উভয় দলের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। আজ যারা জিতবে তারাই চলমান বিশ্বকাপের প্রথম দল হিসেবে শেষ আটে পা রাখবে। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
আয়ারল্যান্ড-ওমান
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস, টি-টোয়েন্টি
ফুটবল
এফএ কাপ
ম্যানসিটি-স্যালফোর্ড সিটি
রাত ৯ টা, সরাসরি
অ্যাস্টন ভিলা-নিউক্যাসল
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
লিভারপুল-ব্রাইটন
রাত ২ টা, সরাসরি
সনি টেন ২