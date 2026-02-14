হোম > খেলা > ক্রিকেট

সবার আগে সুপার এইটের টিকিট কাটবে কারা

ক্রীড়া ডেস্ক    

সন্ধ্যায় নিউজিল্যান্ডের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ সন্ধ্যায় ‘ডি’ গ্রুপের ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা। দুটি করে ম্যাচে শতভাগ জয় নিয়ে উভয় দলের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। আজ যারা জিতবে তারাই চলমান বিশ্বকাপের প্রথম দল হিসেবে শেষ আটে পা রাখবে। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

আয়ারল্যান্ড-ওমান

বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস, টি-টোয়েন্টি

ফুটবল

এফএ কাপ

ম্যানসিটি-স্যালফোর্ড সিটি

রাত ৯ টা, সরাসরি

অ্যাস্টন ভিলা-নিউক্যাসল

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

লিভারপুল-ব্রাইটন

রাত ২ টা, সরাসরি

সনি টেন ২

