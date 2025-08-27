সিংহাসন নিয়ে মহারাজের সঙ্গে ‘যুদ্ধ’ এখন লঙ্কান ক্রিকেটারের

শ্রীলঙ্কা সবশেষ ওয়ানডে খেলেছে এ বছরের ৮ জুলাই বাংলাদেশের বিপক্ষে। লঙ্কান স্পিনার মাহিশ তিকশানারও এটা শেষ ওয়ানডে। দেড় মাস এই সংস্করণে কোনো ম্যাচ না খেললেও র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে তিকশানার। সিংহাসন নিয়ে এখন তিকশানার লড়াই চলছে কেশব মহারাজের সঙ্গে।
অস্ট্রেলিয়াকে কাঁপিয়ে গত সপ্তাহে ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠেছিলেন কেশব মহারাজ। কেয়ার্নসে ১৯ আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ১০ ওভারে ৩৩ রানে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। এক সপ্তাহ পর আজ আইসিসির হালনাগাদ হওয়া সাপ্তাহিক র্যাঙ্কিংয়ে মহারাজ শীর্ষেই আছেন। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৭১। সমান ৬৭১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে মহারাজের সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে মাহিশ তিকশানা। ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে তিন থেকে ৯ পর্যন্ত স্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তিন, চার ও পাঁচে থাকা ভারতের কুলদীপ যাদব, নামিবিয়ার বার্নার্ড স্কলজ ও আফগানিস্তানের রশিদ খানের রেটিং পয়েন্ট ৬৫০, ৬৪৪ ও ৬৪০।
ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দশে উঠে এসেছেন গুড়াকেশ মোতি। তিনি এগিয়েছেন এক ধাপ। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬০৫। মোতির সঙ্গে জায়গা অদলবদল হয়েছে অ্যাডাম জাম্পার। এক ধাপ পিছিয়ে ওয়ানডেতে বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ১১ নম্বরে নেমে গেছেন জাম্পা। এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম দুই ম্যাচ হেরে আগেই সিরিজ খুইয়ে ফেলে অস্ট্রেলিয়া। তবে ম্যাকের গ্রেট বেরিয়ার রিফ অ্যারেনাতে ২৪ আগস্ট তৃতীয় ওয়ানডেতে ২৭৬ রানের বড় জয়ে ধবলধোলাই এড়ায় অজিরা। সেই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া আগে ব্যাটিং করে ২ উইকেটে ৪৩১ রান করে। ট্রাভিস হেড (১৪২), অধিনায়ক মিচেল মার্শ (১০০) ও ক্যামেরন গ্রিন (১১৮*) করেন সেঞ্চুরি। এই তিন সেঞ্চুরিয়ানের র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে। ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ এগিয়ে এখন ১১ নম্বরে উঠে এসেছেন হেড। তাঁর রেটিং পয়েন্ট এখন ৬৬৯।
তিন সেঞ্চুরিয়ানের মধ্যে বড় লাফ দিয়েছেন গ্রিন। ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৪০ ধাপ এগিয়ে ৭৮ নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি। গ্রিনের রেটিং পয়েন্ট ৪৫১। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে তিন নম্বরে নেমে ৫৫ বলে ১১৮ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ৬ চারের পাশাপাশি তাঁর ইনিংসে ছিল ৮ ছক্কা। এটা তাঁর ওয়ানডে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি। এদিকে মার্শ চার ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৪৪ নম্বরে উঠে এসেছেন। তাঁর সতীর্থ জশ ইংলিসেরও অনেক বড় উন্নতি হয়েছে। ইংলিশ ২৩ ধাপ এগিয়ে এখন ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ের ৬৪তম ব্যাটার।
৭৮৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন শুবমান গিল। শীর্ষ দশে কোনো ক্রিকেটারেরই আসলে অবস্থানের পরিবর্তন হয়নি। দুই ও তিনে থাকা রোহিত শর্মা ও বাবর আজমের রেটিং পয়েন্ট ৭৫৬ ও ৭৩৯। গিল-রোহিত সবশেষ ওয়ানডে খেলেছেন এ বছরের মার্চে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে। অন্যদিকে বাবর সবশেষ ওয়ানডে খেলেছেন ১২ আগস্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ত্রিনিদাদে। ৬৭৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র্যাঙ্কিংয়ে দশে আফগানিস্তানের ইবরাহিম জাদরান।