বিশ্বকাপের দল নিয়ে বিসিবিকে ধুয়ে দিলেন সাবেক অধিনায়ক

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) ধুয়ে দেওয়া রুমানা আহমেদের জন্য নতুন কিছু নয়। বোর্ডের কোনো কিছু পছন্দ না হলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেন তিনি। ২০২৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপের দল নিয়ে এবার শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন সাবেক অধিনায়ক।
বিসিবি গতকাল নিগার সুলতানা জ্যোতিকে অধিনায়ক করে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করেছে। ১৫ সদস্যের দলে আছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার রুবিয়া হায়দার ঝিলিক, স্পিনার নিশিতা আক্তার নিশি, টপ অর্ডার ব্যাটার সুমাইয়া আক্তার—তুলনামূলক কম অভিজ্ঞ তিন ক্রিকেটারকে নেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপে। যাঁদের মধ্যে ঝিলিক খেলেছেন ৬ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি। সুমাইয়া একটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। দুটি ওয়ানডে খেলেছেন নিশি। বিশ্বকাপের দল নিয়ে আজ নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে রুমানা লিখেছেন, ‘অসাধারণ আপনাদের পরিকল্পনা। বিশ্বকাপে যে সাহসটা আপনারা দেখিয়েছেন এবং যে চ্যালেঞ্জ আপনারা নিয়েছেন, আসলেই বিরল হয়ে থাকবে। কিন্তু তাদের আরেকটু অভিজ্ঞ করে বিশ্বকাপ দলে নেওয়া উচিত ছিল। অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য অনেক সময় আছে তাদের সামনে।’
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত একবারই খেলেছে। ২০২২ বিশ্বকাপের বাংলাদেশের সেই দলের জ্যোতি, ফারিহা ইসলাম তৃষ্ণা, রিতু মণি, নাহিদা আক্তাররা এবারও সুযোগ পেয়েছেন বিশ্বকাপে। কিন্তু তিন বছর আগে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপের জাহানারা আলম-রুমানাদের ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের দলে সুযোগ মেলেনি। সবশেষ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ৭ ম্যাচ খেলে জিতেছে কেবল ১টিতে। এবার বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ আরও বেশি। রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে জ্যোতিদের গ্রুপ পর্বে খেলতে হবে সাত ম্যাচ। পয়েন্টের পাশাপাশি নেট রানরেটের ব্যাপারও মাথায় রাখতে হবে। রুমানা যেন তাঁর পোস্টে সেটাই মনে করিয়ে দিয়েছেন। ৩৪ বছর বয়সী লেগস্পিনার বলেন, ‘বিশ্বকাপে অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররাই খেলে। বিশ্বকাপ থেকে শিক্ষা নেওয়া আসলেই ভাগ্যের ব্যাপার। আশা করি এই বিশ্বকাপ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নিতে পারবেন।’
২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলকে শুভকামনা জানিয়েছেন রুমানা। তবে বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে নতুন ক্রিকেটারদের নেওয়াটা যে তিনি মেনেই নিতে পারছেন না। বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক বলেন, ‘বিশ্বকাপ দলে থাকা সকল ক্রিকেটারদের অভিনন্দন।সকলের জন্য থাকবে দোয়া ও শুভকামনা। অবশ্যই সবার ভালো পারফরম্যান্স আশা করছি। সেই সঙ্গে আমাদের নির্বাচক প্যানেলকে অভিনন্দন বিশ্বকাপের মতো জায়গায় এতগুলো নতুন মুখ উপহার দেওয়ার জন্য। আপনাদের সাহসিকতা সত্যিই প্রশংসা করার মতো।’
রুমানা ২০১১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশের জার্সিতে ৫০ ওয়ানডে ও ৮৭ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৩৭ ম্যাচে নিয়েছেন ১২৫ উইকেট। এর আগে এ বছরের মে মাসে বিসিবির কাছে নিজের ক্যারিয়ার ধ্বংসের বিচার চেয়ে সামাজিকমাধ্যমে পোস্ট দিয়েছিলেন রুমানা।
বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড—এই আট দল নিয়ে রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে হবে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। প্রথম রাউন্ডের ২৮ ম্যাচ,দুই সেমিফাইনাল ও ফাইনালসহ টুর্নামেন্টের ৩১ ম্যাচ হবে পাঁচ স্টেডিয়ামে। কলম্বো, ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামের পাশাপাশি ইন্দোরের হোলকার, গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া, বিশাখাপত্তনমের ওয়াই এস রাজাশেখর রেড্ডি স্টেডিয়ামে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ হবে। সবশেষ ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া।