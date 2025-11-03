অস্ট্রেলিয়া সিরিজে থাকছেন না ভারতের ‘মাথাব্যথা’

ট্রাভিস হেডের নাম এলে ভারতের স্বাভাবিকভাবেই ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের ঘটনা মনে পড়বে। দুই বছর আগে আহমেদাবাদসহ পুরো ভারতকে কাঁদিয়েছিলেন তিনি। ভারত যে তাঁর প্রিয় প্রতিপক্ষ, এটার প্রমাণ তিনি অনেকবার দিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর নাম হয়ে গেছে ‘ট্রাভিস হেডেক’।
বিধ্বংসী হেডকে নিয়ে অবশেষে দুশ্চিন্তা দূর হলো ভারতের। এশিয়ার দলের বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি খেলবেন না অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটার। ভারত সিরিজ বাদ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া ক্রিকেট শেফিল্ড শিল্ডে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। অ্যাশেজের প্রস্তুতি নিতেই মূলত দেশটির ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলবেন হেড। শেফিল্ড শিল্ডে অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলবেন তিনি।
হেডের পাশাপাশি জশ হ্যাজলউড, মিচেল স্টার্ক, স্টিভেন স্মিথ, ক্যামেরন গ্রিন, নাথান লায়ন, অ্যালেক্স ক্যারি, মারনাস লাবুশেনরাও অ্যাশেজের প্রস্তুতি নিতে শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন। প্রত্যেকে যাঁর যাঁর রাজ্য দলে এরই মধ্যে যোগ দিয়েছেন। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) জানিয়েছে, ১০ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া শেফিল্ড শিল্ডের চতুর্থ রাউন্ডে তাঁরাই খেলবেন, যাঁদের অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের একাদশে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পার্থে ২১ নভেম্বর শুরু হবে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট।
ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এখন ১-১ সমতায় রয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টি হবে ৬ ও ৮ নভেম্বর। দুটি ম্যাচই বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে। শেষ দুই টি-টোয়েন্টির ভেন্যু গোল্ডকোস্ট ও ব্রিসবেন। এর আগে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ভারতকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে মিচেল মার্শের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া। টি-টোয়েন্টি সিরিজও অজিরা খেলছে মার্শের অধিনায়কত্বে।
ভারতকে ২০২৩ সালে দুইবার কাঁদিয়েছিলেন হেড। সে বছর নভেম্বরে বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে লন্ডনের ওভালে জুনে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-অস্ট্রেলিয়া। লন্ডনে ফাইনালের দুই ইনিংসে ১৬৩ ও ১৮ রান করে পেয়েছিলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। তবে ভারতের বিপক্ষে হেডের সাম্প্রতিক সময় খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলে এশিয়ার দলটির বিপক্ষে ৬ ইনিংসে ২৩ গড়ে করেছেন ১৩৮ রান। তবে আইপিএলে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে অভ্যস্ত হেড ভারতীয় বোলারদের ভালো করেই চেনেন। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি ব্যাটার সুযোগ পেলে বেশ তাণ্ডব চালাতে পারেন। জসপ্রীত বুমরা, হারশিত রানা, বরুণ চক্রবর্তীদের জন্য তাই শেষ দুই টি-টোয়েন্টিতে হেডের না থাকাটা একরকম স্বস্তির।