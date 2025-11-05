‘কিছু বলছি না তার মানে এই না বলতে পারি না’

একটি জাতীয় দৈনিকে জাহানারা আলম সাক্ষাৎকার দেওয়ার পরই উত্তপ্ত দেশের নারী ক্রিকেট। সেই সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ দলের বর্তমান অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। সামাজিক মাধ্যমে জ্যোতি এর কড়া জবাব দিয়েছেন।
ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, ক্ষোভ এখানে চরিতার্থ করা হচ্ছে বলে দাবি জ্যোতির। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ অধিনায়ক লিখেছেন, ‘কিছু বলছি তার মানে এই না বলতে পারিনা, কিছু বলার নাই এমন। দলটা আমাদের সবার। এই দলটা যখন সবচেয়ে ভালো সময় পার করছে, তখন এত নেতিবাচক কথাবার্তা, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, ক্ষোভ, আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার হচ্ছে। আমার খুব অবাক লাগে যে বা যারা এসব করছেন তারা একসময় দল টাকে ভালোবেসে আগলে রেখেছেন, দলটাকে একটা পর্যায়ে দাঁড় করিয়েছেন, অনেক অর্জন, অনেক ব্যর্থতা দেখেছেন।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ জাহানারা খেলেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। বাজে ফর্মের কারণে দল থেকে এক রকম ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন তিনি। জায়গা হয়নি কদিন আগে শেষ হওয়া নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের দলে। একটি জাতীয় দৈনিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সালমা অভিযোগ তুলেছেন বর্তমান অধিনায়ক জ্যোতিসহ অন্যান্য ক্রিকেটার, সাপোর্টিং স্টাফ ও টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে। জ্যোতি আজ ফেসবুকে লিখেছেন, ‘যখন কেউ দল থেকে বাদ পরেন বা অফ ফর্মে থাকেন, অন্য একটা বিকল্প তার পরিবর্তে আসে। তখনি সেই দলটার প্রতিটা জিনিস খারাপ হয়ে পড়ে, সেখানকার মানুষ, পরিবেশ সব কিছু। যারা এই দলের সদস্যদের প্রতি আস্থা রেখেছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা। গুজব ছড়িয়ে সাময়িকভাবে আলোচনাতে এলেও সেটা কার্যকরী হবে না আশা করি।’
জাহানারার সাক্ষাৎকারের পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গত রাতে বিসিবি লিখেছে, ‘বিসিবি সম্প্রতি সাবেক নারী ক্রিকেটারের জাতীয় দৈনিকে প্রচারিত মন্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বর্তমান জাতীয় দলের অধিনায়ক, খেলোয়াড়, স্টাফ এবং টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে তিনি (জাহানারা) একাধিক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।এসব অভিযোগকে বিসিবি পুরোপুরি ভিত্তিহীন, মনগড়া ও অসত্য বলে দাবি করছে।’