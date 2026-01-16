‘অপরিচিত নম্বর থেকে ক্রিকেটারদের হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছে’

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) এম নাজমুল ইসলামের বিতর্কিত মন্তব্যের পর ঝড় উঠেছে দেশের ক্রিকেটাঙ্গনে। পরশু নাজমুলের সংবাদমাধ্যমকে বলা কথা ছড়িয়ে পড়লে ক্রিকেটারদের কল্যাণে কাজ করা সংগঠন কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন তাঁর (নাজমুল) পদত্যাগের দাবিতে ক্রিকেট খেলা বন্ধ রাখার হুমকি দিয়েছিলেন। সেদিন যা ঘোষণা দিয়েছিলেন, গতকাল সেটাই করে দেখিয়েছেন তিনি।
মিরপুরে গতকাল দুপুরে বেলা ১টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল নোয়াখালী এক্সপ্রেস-চট্টগ্রাম রয়্যালস ম্যাচ। কিন্তু কোয়াব সভাপতি মিঠুনের ডাকে সাড়া দিয়ে মিরপুরে না গিয়ে মেহেদী হাসান মিরাজ, লিটন দাস, তাসকিন আহমেদরা গিয়েছিলেন বনানীর শেরাটন হোটেলে। গতকাল পুরো দিনটাই সংবাদ সম্মেলন করে কেটেছে মিঠুনের। ক্রিকেটারদের যে হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছে, রাতে সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেছেন তিনি। কোয়াব সভাপতি বলেন, ‘আমরা যারা ক্যামেরার সামনে ছিলাম, তাদের সবার কাছেই কোনো না কোনোভাবে এসেছে (হুমকি)। শুধু আমাকে না। অনেক অজানা নম্বর থেকে আমাদের হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটি সত্য।’
ক্রিকেটারদের সাময়িক খেলা স্থগিত রাখার বিষয়ে গতকাল দিনভর যে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে, সেখানে কোনো বিতর্কিত মন্তব্য করেননি বলে দাবি করেন মিঠুন। রাতে সাংবাদিকদের কোয়াব সভাপতি বলেন, ‘আপনারা সাংবাদিক। আমরা ক্রিকেটার। আমাদের ভাষা আপনারা বোঝেন। আপনাদের ভাষা আমরা বুঝি। আমি যদি কোনো বিতর্কিত কথা বলি, সেটা কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই বোঝার ক্ষমতা আছে। আমি নিশ্চিত যে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করিনি, যেটাতে কাউকে ছোট করে বা কোনো বিতর্কিত বা দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো কথা বলিনি।’
সারা দিন আলাপ-আলোচনার পর অবশেষে রাতে মিঠুন-মিরাজরা খেলা বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন। রাতে সংবাদ সম্মেলনে মিঠুন বলেন, ‘আমরা সবাই ক্রিকেটের মঙ্গল চাই। খেলা হোক, সেটা আমরাও চাই। ক্রিকেটের স্বার্থে আমরা কাল (আজ) থেকে খেলা শুরু করছি। আলোচনার মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছি।’
স্থগিত হওয়া চট্টগ্রাম-নোয়াখালী ম্যাচ আজ বেলা ২টায় মিরপুরে শুরু হবে। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে সিলেট-রাজশাহী। ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় মাঠে গড়াবে। সে কারণে আগের সূচি অনুযায়ী আজ যে দুটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল, সেগুলো কাল হবে। একইভাবে আগামীকালের দুই ম্যাচ হবে পরশু। আজকের টিকিট দিয়েই স্থগিত হওয়া ম্যাচ দুটি দর্শকেরা দেখতে পারবেন বলে বিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। এমনকি গতকাল স্থগিত হওয়া দুটি ম্যাচের টিকিটের টাকাও দর্শকেরা বিসিবির ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করলে ফেরত পাবেন।
কোয়াব সভাপতি মিঠুন এবারের বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের অধিনায়ক। ৮ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের পাঁচে মিঠুনের ঢাকা। প্লে-অফে যেতে হলে হাতে থাকা দুটি ম্যাচ তো জিততে হবেই। তাকিয়ে থাকতে হবে অন্যান্য ম্যাচের দিকেও। আগামীকাল ও পরশু ঢাকা খেলবে রংপুর রাইডার্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে। তবে যেকোনো এক ম্যাচ হারলেই ঢাকা প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে যাবে।