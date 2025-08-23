‘বুড়ো’ তাহিরের ভেলকিতে বাজেভাবে হারলেন সাকিবরা

তিন বছর পর ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) ফিরেছেন সাকিব আল হাসান। কিন্তু এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে বলার মতো কিছুই যে করতে পারছেন না তিনি। ব্যাটিং, বোলিং সব বিভাগেই ব্যর্থ। এবার তাঁর দল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস হেরেছে অনেক বাজেভাবে। ৪৬ বছর বয়সী ইমরান তাহিরের লেগস্পিনের জাদুতেই মূলত বিধ্বস্ত হয়েছেন সাকিবরা।
বাংলাদেশ সময় আজ সকালে অ্যান্টিগার স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস খেলেছে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে। এই ম্যাচে সাকিব করেছেন ৭ বলে ৮ রান। বোলিংয়ে ২ ওভারে ১৬ রান খরচ করেও পাননি কোনো উইকেট। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারের ব্যর্থতার দিনে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স জিতেছে ৮৩ রানে। গায়ানা অধিনায়ক ইমরান তাহির ৪ ওভারে ২১ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এটা তাঁর ক্যারিয়ারসেরা বোলিং।
গায়ানার দেওয়া ২১২ রানের লক্ষ্যে নেমে অ্যান্টিগা শুরু থেকেই তুলতে থাকে ঝড়। ২.১ ওভারে ১ উইকেটে ৪১ রান তুলে ফেলে অ্যান্টিগা। তৃতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলে জুয়েল অ্যান্ড্রুকে (১৩) ফেরান গায়ানা পেসার ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস। ৪১ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারানোর পরও অ্যান্টিগার রানরেট ছিল ১৩-এর কাছাকাছি। সাকিবের দল পাওয়ার প্লে (প্রথম ৬ ওভার) শেষ করে ৩ উইকেটে ৭৭ রানে।
ম্যাচের মোড় ঘুরতে থাকে অ্যান্টিগার ইনিংসের সপ্তম ওভার থেকে। এই ওভারের প্রথম বলে সাকিবকে স্টাম্পিংয়ের ফাঁদে ফেলেন ইমরান তাহির। একই ওভারের পঞ্চম বলে অ্যান্টিগা অধিনায়ক ইমাদ ওয়াসিমকে ফেরান তাহির। ইমাদ ৪ বল খেলেও কোনো রান করতে পারেননি। তাহির এই ওভারে কোনো রান না দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছেন। অ্যান্টিগার নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানোর মিছিল শুরু হয় এখান থেকেই। ১৮ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৫.২ ওভারে ১২৮ রানে গুটিয়ে যায় সাকিবের দল।
অ্যান্টিগার ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন কারিমা গোরে। ১৪ বলের ইনিংসে ৩ চার ও ১ ছক্কা মেরেছেন। গায়ানার তাহির ক্যারিয়ারসেরা বোলিং করে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। এই তারকা লেগস্পিনার এক ওভার মেডেন দিয়েছেন। রোমারিও শেফার্ড, প্রিটোরিয়াস নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। গুড়াকেশ মোতি পেয়েছেন এক উইকেট।
স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে আজ টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক তাহির। ৫.৫ ওভারে ১ উইকেটে ৩৬ রান করার পর বৃষ্টিতে থেমে যায় খেলা। প্রায় ১ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর ফের খেলা শুরু হয়। বৃষ্টির পর খেলা শুরু হলে গায়ানা চালাতে থাকে তাণ্ডব। নির্ধারিত
২০ ওভারে ৩ উইকেটে তাহিরের দল করেছে ১৫১ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৮২ রান করেন শাই হোপ। ৫৪ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৬ চার ও ৫ ছক্কা। অ্যান্টিগার ইমাদ, জেইডেন সিলস, ওবেদ ম্যাকয় নিয়েছেন একটি করে উইকেট। ব্যাটিং-বোলিংয়ে ব্যর্থ সাকিব একটা ক্যাচ ধরেন এই ম্যাচে।