আপত্তিপত্র জমা দিতে গিয়ে সংগঠকেরা দেখলেন নির্বাচন কমিশনের কেউ নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। ফাইল ছবি

বিসিবি নির্বাচনের জন্য সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী আজ প্রায় ৩০টি আপত্তি জমা পড়ে বোর্ড কার্যালয়ের অস্থায়ী নির্বাচন কমিশনে। এসব আপত্তির মধ্যে আছেন জেলা ও বিভাগীয় কোটার মনোনয়ন না পাওয়া কাউন্সিলর প্রার্থীরা এবং ক্যাটাগরি ২-এর সেই ১৫ ক্লাবের প্রতিনিধিরা, যাঁদের নাম খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে কমিশন। তফসিল অনুযায়ী, সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কমিশনের সদস্যদের উপস্থিতিতে আপত্তি গ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে প্রার্থীরা গিয়ে দেখেন, কমিশনের তিন সদস্যের কেউই উপস্থিত নেই।

গত পরশু ১৭৭ জন কাউন্সিলরের তালিকায় অনেক প্রভাবশালী কাউন্সিলরের মনোনয়ন বাদ দেওয়া হয়। বাদ পড়াদের মধ্যে আছেন সাবেক পরিচালক ও ক্রিকেট সংগঠক লোকমান হোসেন ভূঁইয়া (নাখালপাড়া ক্রিকেটার্স), বিসিবির সাবেক মিডিয়া ও আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু এবং বিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি ফরচুন বরিশালের মালিক মিজানুর রহমান (গুলশান ক্রিকেট ক্লাব)। প্রভাবশালী ক্লাব সংগঠকদের নাম বাদ পড়ায় ক্রিকেট অঙ্গনে শুরু হয় নানা আলোচনা। বিকেলের দিকে ওল্ড ডিওএইচএস ক্রিকেট ক্লাব থেকে মনোনীত তামিম ইকবালের কাউন্সিলর মনোনয়ন নিয়েও আপত্তি জানানোর খবর শোনা যায়। তবে এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন বা আপত্তিকারীদের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সাবেক পরিচালক লোকমান হোসেন ভূঁইয়া প্রায় এক ঘণ্টা বিসিবি ভবনে অপেক্ষা করেও কমিশনের কাউকে না পেয়ে বাধ্য হন আপত্তিপত্র জাতীয় পরিচয়পত্রসহ দুজন সিআইডি কর্মকর্তার হাতে জমা দিতে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে জ্যেষ্ঠ এ সংগঠক বলেন, ‘সাত বছর পর বোর্ডে এসে কমিশনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কাউকেই পাইনি। নির্বাচন নিয়ে যা হচ্ছে, তা পুরোপুরি নিয়মের বাইরে।’

লোকমান হোসেন ভূঁইয়ার অভিযোগ, ‘তফসিলে কোথাও লেখা ছিল না সশরীরে এসে প্রমাণ দিতে হবে। অথচ আমাকে বলা হলো আপত্তি প্রমাণ করতে হলে সামনাসামনি আসতে হবে। এটা বড় ধরনের অনিয়ম। আমি নিজে পরিচালক নির্বাচন করেছি, জানি নিয়ম কী। কমিশনারদের হাতে আপত্তিপত্র দেওয়ার কথা, অথচ আমাকে দিতে হলো এক সিআইডি কর্মকর্তার হাতে।’

লোকমানের দাবি, বিসিবি বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্লাবগুলো বৈধ ছিল এবং তাদের কাছে কাউন্সিলর মনোনয়নের ফরমও পাঠানো হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘বোর্ড আমাদের লিখিতভাবে জানিয়েছে, আমরা কাউন্সিলর মনোনয়ন দিতে পারব। আমরা ফরম জমা দিয়েছি। অথচ নির্বাচন কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে আমাদের নাম তালিকার বাইরে রেখেছে। গঠনতন্ত্রে এভাবে ক্লাব বাদ দেওয়ার কোনো ধারা নেই।’

ইফতেখার রহমান মিঠুও ক্লাবের নথিপত্রসহ আপত্তি জানাতে এসেছিলেন, কিন্তু কমিশনের কাউকেই পাননি। তিনি বলেন, ‘সম্ভবত কমিশনারদের প্রতিনিধি হিসেবে একজন সেক্রেটারি আপত্তি পত্রগুলো গ্রহণ করেছেন। মোট ৩০টি আপত্তি জমা পড়েছে।’

গত পরশু ঘোষিত খসড়া তালিকার ওপর আপত্তি হিসেবে কাউন্সিলরদের তালিকায় না থাকা সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থাসহ আরও দু-একটি জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে তাদের তালিকাভুক্ত করার অনুরোধ এসেছে নির্বাচন কমিশনের কাছে। এসব আপত্তির শুনানি হওয়ার কথা কাল।

