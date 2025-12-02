রাগের মাথায় যা ঘটেছে, ক্রিকেটের জন্য ভালো না: নির্বাচক ইস্যুতে লিটন

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগেই বোমা ফাটিয়েছিলেন লিটন দাস। শামীম হোসেন পাটোয়ারীকে প্রথমে দলে না নেওয়াতেই মূলত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর সঙ্গে লেগে গিয়েছিল লিটনের। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের মতে, যা হয়েছে সেটা ক্রিকেটের জন্য মোটেও ভালো কিছু না।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৮ উইকেটের আয়েশী জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন লিটন। প্রধান নির্বাচকের সঙ্গে তাঁর সেই বাকবিতণ্ডার ইস্যু নিয়ে প্রশ্ন আসতেই লিটন নিজেরও দায় স্বীকার করে নিয়েছেন। সাংবাদিকদের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক বলেন, ‘দেখুন, রাগের মাথায় অনেক কিছু হয়েছে। দুই পক্ষ থেকেই এটা হয়েছে। তবে যা হয়েছে, ক্রিকেটের জন্য ভালো না। ভবিষ্যতে এমনটা হবে না। এরপর আমরা সুন্দর করে বসে কথা বলেছি। এটার ভালো একটা সমাধান এসেছে।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির দলে শামীমকে নেওয়া হয়নি। লিটন প্রথম টি-টোয়েন্টির আগে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছিলেন, তাঁকে কোনো কিছু না জানিয়েই সিরিজের দল গঠন করা হয়েছিল। লিটনের অভিযোগের পর আজকের পত্রিকাকে বিসিবি প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ লিপু জানিয়েছিলেন, নির্বাচকের দায়িত্ব থেকেই দল গঠন করেছিল নির্বাচক প্যানেল। প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি শেষে শামীমকে নেওয়া হয়েছিল তৃতীয় টি-টোয়েন্টির দলে। লিটন আজ সংবাদ সম্মেলনে ভালো সমাধান বলতে হয়তো এটাই বোঝাতে চেয়েছেন।
দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে দুই মাসের মতো সময় বাকি। নতুন বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে আইসিসির এই ইভেন্ট। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্তই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্বভার লিটনের কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগেই নেতৃত্ব ছেড়ে দেবেন—এই প্রশ্ন আজ চট্টগ্রামে সংবাদ সম্মেলনে আসতেই রীতিমতো অবাক লিটন। সাংবাদিকদের বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক বলেন, ‘আমি জানি না এ কথাটা কেন এসেছে। সংবাদ সম্মেলনে বলিনি এটা। আর এটা একটা বিশাল দায়িত্ব। যে কেউ যেকোনো সময় ছাড়তে পারে না। অন্য কেউ এমন করবে না আমিও করব না। একটা দলকে ছন্দে এনে বিশ্বকাপের কাছে এসে সব ক্রিকেটারেরই স্বপ্ন থাকে (বিশ্বকাপে অধিনায়কত্ব করার)।’
ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে পরশু হয়েছে ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলাম। সেই নিলামে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে থাকা লিটনের ভিত্তিমূল্য ছিল ৫০ লাখ টাকা। ১২ বছর পর অনুষ্ঠিত বিপিএলের নিলাম থেকে ৭০ লাখ টাকায় তাঁকে নিয়েছে রংপুর রাইডার্স। নিলামে যথার্থ দাম পেয়েছেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মজা করলেন লিটন। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘৭৫ লাখ না ৭০ লাখ। একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছি। ৫ লাখ বাড়িয়ে দিন। সমস্যা কী? যদি সৃষ্টিকর্তা চান আমাকে বেশি টাকা দেবে। যদি না চান, দেবেন না। আমি এটাই বিশ্বাস করি। এগুলো আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। যেটা নিয়ন্ত্রণে আছে, সেটা নিয়েই চিন্তা করি।’
