বৃষ্টিতে ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও প্লে-অফে রিশাদের হোবার্ট

রিশাদ হোসেনের মতো তাঁর দল হোবার্ট হারিকেন্সও বিগ ব্যাশে দারুণ সময় পার করছে। টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে তারা। তবে নবম ম্যাচে তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল বৃষ্টি। অপয়া বৃষ্টিতে ভেসে গেল সিডনি স্ট্রাইকার্সের সঙ্গে হোবার্টের ম্যাচটি। তবে ঠিকই প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছেন রিশাদরা।
প্রথম ৮ ম্যাচে ৬ জয় পেয়েছিল হোবার্ট। ১২ পয়েন্ট নিয়ে আজ বাংলাদেশ সময় সকালে সিডনির বিপক্ষে মাঠে নামে নাথান এলিসের দল। ম্যাচের ভেন্যু সিডনিতে আগে থেকেই ছিল বৃষ্টির হানা। বৃষ্টি থামায় খেলা শুরু হয়। কিন্তু ৫ ওভার বল মাঠে গড়ানোর পর ফের বৃষ্টি নামলে আর খেলা চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর অফিশিয়ালরা ম্যাচ পরিত্যক্ত করেন। ৯ ম্যাচ শেষে হোবার্টের সংগ্রহ দাঁড়াল ১৩ পয়েন্ট। সবার আগে লিগ পর্বের বাধা অতিক্রম করেছে তারা। ৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে সিডনি।
সিডনির বিপক্ষে হোবার্টের শুরুটা ছিল দারুণ। ৫ ওভারে কোনো উইকেট তুলে নিতে না পারলেও ৩২ রান দেয় সফরকারীরা। বৃষ্টির কারণে উইকেট থেকে বাড়তি সুবিধা পেয়েছেন হোবার্টের পেসাররা। সেই সঙ্গে দারুণ লাইন-লেন্থে বল করে গেছেন রাইলি মেরেডিথ, ওয়েবস্টার, বিলি স্টানলেকরা। সব মিলিয়ে তাই হাত খুলে খেলার সুযোগ পায়নি সিডনির দুই ওপেনার বাবর আজম ও স্টিভ স্মিথ। ৯ রান করতেই ১৪ বল খেলেন সাবেক পাকিস্তানি অধিনায়ক। তাঁর সঙ্গী স্মিথ ১৬ বলে ১৯ রানে অপরাজিত ছিলেন।
বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হওয়ার আগে হোবার্টের হয়ে পাঁচটি ওভারই করেন পেসাররা। একাদশে থাকলেও বোলিংয়ে আসার সুযোগ পাননি রিশাদ। ওভারপ্রতি ৭.৬৩ রান দিয়ে ৮ ইনিংসে ১১ উইকেট নিয়েছেন এই লেগস্পিনার। উইকেটশিকারিদের তালিকার ৯-এ আছেন তিনি।